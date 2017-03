Kompakt-SUV mit Top-Motorisierung Neue Vorteile für den Hyundai Tucson Advantage

Premiere in Genf

Sondermodell mal anders: Während die meisten Editionen auf den höheren Ausstattungslinien liegen, wählt Hyundai für den Tucson GO und GO+ eine neue Basisvariante.

Weniger Ausstattung für GO und GO+

Hyundai will bis 2021 zur stärksten asiatischen Marke in Europa heranwachsen. In Deutschland hat der Importeur diese Stellung bereits seit fünf Jahren inne, spürt aber den Hauch der Verfolger.