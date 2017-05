Rabatte beim Neuwagenkauf Fast 34 Prozent Preisnachlass für Hyundai i40

Die Rabatte auf dem deutschen Automarkt sind im April im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgegangen. Mit einem durchschnittlichen Preisniveau von 14,2 Prozent liegen sie aber nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Die Zeiten für Neuwagenkäufer bleiben gut. Zwar sind die Rabatte nach einer Marktstudie des Center Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen auf dem deutschen Automarkt im April im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgegangen, doch mit einem durchschnittlichen Preisniveau von 14,2 Prozent liegen sie aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. Im April des Vorjahres konnten Kunden beim Neuwagenkauf „nur“ mit 13 Prozent Preisnachlass rechnen.



Eigenzulassungen bleiben hoch

Besonders freuen konnten sich im Vormonat Hyundai-Kunden. Sie konnten beim Kauf eines Hyundai i40 im Rahmen einer Finanzierungsaktion mehr als 8500 Euro sparen, was einem Nachlass von 33,7 Prozent auf den Listenpreis von 25.490 Euro entsprach. Dahinter folgten der Seat Mii (32 Prozent Nachlass) und der Peugeot 208 (3,4 Prozent). Die Zahl der Eigenzulassungen lag im April mit 30,8 Prozent fast auf dem Niveau des Vorjahresmonats (30,9 Prozent).



Bei den Eigenzulassungen führte im ersten Quartal nach den Ergebnissen der Studie Opel die Liste der Hersteller mit 45,7 Prozent an. Dahinter folgen auf den Plätzen zwei und drei Nisssan (45,6 Prozent) und Fiat (40,4 Prozent). Bei den deutschen Premiummarken lagen die Eigenzulassungen ebenso auf einem hohen Niveau. Bei Audi waren es 37,6 Prozent, bei Mercedes 30,7 Prozent und bei BMW 30,4 Prozent. Lohnend ist nach wie vor auch der Kauf bei Internethändlern. Bei ihnen war beispielsweise ein Fiat 500 für einen Preisnachlass von 30,5 Prozent zu erhalten und für einen Renault Clio gab es 27,9 Prozent und einen Hyundai i10 26,1 Prozent. Wie der Leiter des CAR-Instituts, Ferdinand Dudenhöffer, feststellte, bleibe der Automarkt auch in absehbarer Zeit ein Käufermarkt – und die Rabatte für Neuwagen auf Rekordhöhe. (AG/FM)