Premiere in Genf Hyundai verlängert i30 zum Kombi

Premiere in Genf

Hyundai erweitert die Angebotspalette für den i30. Die dritte Generation des Kompakten fährt nun auch als Kombi vor.

Hyundai stellt der dritten Generation des i30 eine Kombivariante zur Seite. Auf dem Autosalon in Genf enthüllen die Koreaner die neue Variante des Kompaktmodells.



„Die neue Generation des Hyundai i30 Kombi spricht die Designsprache der i30-Familie. Auch er trägt den Kaskadengrill, der die neue Identität der Marke ist", sagt Thomas Bürkle, Chefdesigner im Europäischen Designzentrum in Rüsselsheim, in dem der neue Hyundai i30 Kombi entwickelt wurde.

Preise stehen noch nicht fest

Der i30 wurde seit 2008 235.000 Mal neu zugelassen. Mit der Kombivariante wollen die Koreaner den Erfolg des im tschechischen Nosovice gefertigten Kompaktmodells den Anforderungen des europäischen Marktes nachkommen.



„Die sanft abfallende Dachlinie und die eleganten Proportionen des Fahrzeugs verleihen dem Kombi eine coupéhafte Silhouette. Das schlanke und dynamische Profil wird von den Chromrahmen der Seitenfenster betont", so Bürkle weiter. Zu Preisen machte Hyundai noch keine Angaben. Die Limousine kostet 17.400 Euro. (AG/TF)