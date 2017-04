Formel E in Mexiko-City Lucas di Grassi nach Sieg zurück im Titelkampf

Lucas di Grassi kann nach seinem Sieg beim vierten Formel E-Rennen der Saison wieder um den Titel mitfahren. Der Pilot vom Team Abt Schaeffler Audi Sport zeigte in Mexiko-City das beste Rennen seiner bisherigen Formel E-Karriere.

Die Freude bei Lucas di Grassi war riesengroß. Mit seinem Sieg beim vierten Lauf zur Formel E brachte sich der Pilot vom Team Abt Schaeffler Audi Sport zurück ins Titelrennen. Erzrivale Sebastien Buemit (Renault e-dams) musste sich als 14. Mit gerade einmal einem Punkt zufrieden geben. Daniel Abt landete nach einer beeindruckenden Aufholjagd noch auf Platz sieben, was ihm sechs Punkte einbrachte.



Vor 40.000 Fans in Mexiko-City lieferte Lucas di Grassi ein dramatisches Rennen ab, das er selbst als das beste seiner bisherigen Forme E-Karriere bezeichnete. Dabei begann es für di Grassi in Mexiko alles andere als gut. Denn nach einem verkorksten Qualifying musste er nicht nur vom 15. Startplatz ins Rennen gehen, sondern er hatte zunächst auch noch Pech im Rennen, Nach einer Kollision in der ersten Runde und dem daraus resultierendem Wechsel des Heckflügels fiel er auf den letzten Platz zurück.

Dramatische Aufholjagd

Doch dann begann seine dramatische Aufholjagd, bei der das Team Mut zum Risiko bewies. Denn es holte di Grassi nach 18 von 45 Runden zum Wechsel des Fahrzeuges zurück an die Box. Und dann zeigte der Brasilianer in den verbleibenden 27 Runden eine Glanzleistung in Sachen Energiemanagement. Di Grassi kam im Ziel mit einem Vorsprung von 1,966 Sekunden und eine Batterie-Restenergie von nur zwei Prozent an.



„Heute haben alle gesehen, was die Formel E ausmacht: Man darf niemals aufgeben, egal wie aussichtslos die Situation auch scheint“, sagt Lucas di Grassi. „Vor allem die Runden nach dem Stopp waren die vielleicht besten meiner Karriere: Ich musste mit meiner Energie haushalten und durfte keinen einzigen Fehler machen. Mein Dank geht an die Mannschaft in der Box, die mutig genug war, diese gewagte Strategie zu riskieren.“



Mit diesem Sieg konnte di Grassi auch das Trauma des Vorjahres beenden. Damals hatte der ehemalige Formel 1-Rennfahrer den Sieg errungen, ihn aber wegen Unterschreitung des Gewichtes am grünen Tisch wieder verloren. Teamchef Hans-Jürgen Abt sichert seinem Schützling „nach unserem Fehler“ in diesem Jahr deshalb alle Hilfe zu. „Wir haben in Mexiko noch eine Rechnung offen.“ Und diese Rechnung hat das Team jetzt eindrucksvoll beglichen.

Daniel Abt fährt in die Punkte