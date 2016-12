Unterwegs mit 2.0 TDI mit 150 PS VW Tiguan: Souverän durch jede Jahreszeit

Das SUV-Segment wächst und wächst, ist aber auch hart umkämpft. Wer sich hier durchsetzen will, der muss den Kunden schon einiges bieten. Der neue VW Tiguan fährt hier seiner Konurrenz weit voraus, wie unser Fahrbericht zeigt.

Von Frank Mertens



Das SUV-Segment ist das Segment mit den derzeit höchsten Wachstumsraten. Derzeit liegt es bei rund 30 Prozent – und der Trend hält unverändert an. Entsprechend setzt der VW-Konzern große Hoffnung in den neuen Tiguan. Diese Hoffnungen sind nicht unbegründet. Denn das, was die neue Generation des kompakten Geländewagens der Wolfsburger zu bieten hat, vermag zu überzeugen.



Bereits beim ersten Blick auf das neue Design erkennt man die Unterschiede. Der Neue wirkt frischer, schlicht dynamischer als das Vorgängermodell. Die Zeiten seines doch altbacken erscheinenden Auftritts gehören damit der Vergangenheit an. Ja, der neue Tiguan, das kann man sagen, sieht richtig ansehnlich aus.

Ansprechender Innenraum

Doch das kann man auch von einem Auto erwarten, dessen Preis bei immerhin 34.750 Euro für den von uns getesteten 2.0 TDI mit 150 PS, Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb in der Ausstattungsvariante Trendline liegt. Wer so viel Geld für ein Auto ausgibt, der darf auch einiges erwarten – und er wird nicht enttäuscht. So wie sich der optische Auftritt von außen zum Positiven geändert hat, bietet auch der Innenraum keinen Grund zu Beanstandung. Die Materialien sehen gut aus, fühlen sich wertig an und die Bedienelemente sind so intuitiv zu bedienen. Das lernt man immer wieder aufs Neue zu schätzen, wenn man in ein Fahrzeug der Wolfsburger einsteigt.

© AG/Mertens Das trifft auch auf das Raumgefühl zu. Zwar wurde der Tiguan mit Frontantrieb um 3,3 Zentimeter auf nun 1,63 Meter tiefer als der Vorgänger gelegt, dafür legte er in der Breite um drei Zentimeter auf nunmehr 1,84 Meter und in der Länge um sechs Zentimeter auf 4,48 Meter zu. Darüber können sich die Passagiere im Innenraum freuen. Ihnen steht ausreichend Platz auch im Fond zur Verfügung, wo auch großgewachsene Mitreisende bequem Platz vorfinden. So muss es sein. Dass der Tiguan auch ein Auto für Familien ist, zeigt der Blick in den ebenfalls größer gewordenen Kofferraum: mit einem Fassungsvolumen von bei umgelegter Rückgang von 1655 Litern (+145 Liter) und 520 Litern im Normalzustand steht ausreichend Stauraum für den Fahrt in den Skiurlaub bereit.



Ohne Probleme in den Schnee