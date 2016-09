Der VW Passat setzt lediglich ein Highlight in der Mittelklasse. Doch gerade die Ausgewogenheit bei Technik und Design ist der große Pluspunkt des unangefochtenen Spitzenreiters im Segment.

Jeans oder Maßanzug? Chart-Hits oder Zwölftonmusik? Mallorca oder Trekkingtour im Himalaya? Es gibt so viele Möglichkeiten, sich von der Masse zu abzusetzen – da muss man das nicht auch noch mit seinem Auto tun. Denkt man. Und kauft sich einen VW Passat. Falsch macht man damit nichts.



Fast 60.000 Passat-Neuwagen sind im laufenden Jahr allein in Deutschland bereits zugelassen worden. Eines von 40 neuen Autos entstammt damit der Mittelklassebaureihe aus Wolfsburg beziehungsweise Emden. Nur der Golf kommt auf eine höhere Quote. Einen Originalitätspreis gewinnt man als Passat-Käufer also nicht. Vor allem nicht, wenn man auch noch den – Dieselskandal hin oder her – wohl gängigsten Motor wählt, den 2,0 Liter großen Vierzylinderdiesel in der Version mit 110 kW/150 PS.

VW Passat in allen Belangen gut

Der Selbstzünder ist wie der ganze Wagen: In allen Belangen gut, ohne irgendwo wirklich Spitze zu sein. Ausgewogen halt. Allerdings durchaus auf hohem Niveau, wie der Passat bei jeder Gelegenheit klarmacht. Die in diesem Fall getestete Limousine wirkt mit ihrem zurückhaltend-elegant geschnittenen Blech und den mittlerweile 4,77 Metern Länge noch mehr als seine Vorgänger wie ein kleiner Phaeton. Von biederem Handelsvertreter-Flair ist nichts mehr zu spüren, mit ihm könnte selbst die Geschäftsführung ohne Gesichtsverlust vorfahren.



Der Innenraum kann sich gleichfalls sehen und anfassen lassen: Materialauswahl und Verarbeitung setzen immer noch den Klassenstandard diesseits der echten Premiumhersteller. Allerdings unterscheidet sich das Ambiente kaum von anderen Modellen der Marke. Und Originelles, Überraschendes oder gar einen echten Blickfänger sucht man vergebens. Die absichtlich anachronistische Analoguhr im Armaturenbrett wirkt da eher als etwas bemühter Versuch, dem Cockpit Oberklasseflair im Phaeton-Stil einzuhauchen. Jenseits von Geschmacksurteilen muss man dem Passat-Innenraum dennoch Respekt zollen. Das Platzangebot vorne wie hinten ist sehr gut, die Sitze ebenso. Ablagen sind in ausreichender Zahl vorhanden, die Bedienung ist einfach und durchdacht.

Diesel im VW Passat hält sich akustisch zurück

© VW Ähnlich unaufgeregt fährt der Passat auch. Schon allein der lange Radstand sorgt für komfortables Gleiten, sämtliche Unbill des Straßenbaus steckt die Limousine klaglos weg. Ob lange Wellen, kurze Schläge oder schlechter Asphalt – wirklich irritieren lässt sich der VW nicht. Die große Tour beherrscht er also aus dem Effeff. Und auch kurvige Landstraßen oder stockenden Stadtverkehr kann er – auch wenn das insgesamt überzeugend sanfte Doppelkupplungsgetriebe die bauarttypisch leichte Bockigkeiten beim Langsamfahren und Rangieren noch nicht ganz abgelegt hat.



Am Motor fällt zunächst vor allem seine Unauffälligkeit auf, besonders die akustische. Sobald er warm ist, lässt der gut gekapselte Vierzylinderdiesel kaum mehr etwas von sich hören. Außer man fordert ihn zum Überholen auf; das erledigt er souverän ohne nervige Turboverzögerung. Auch beim Anfahren kommt er ausreichend schnell in Tritt. Der Durchschnittsverbrauch von fünf bis sechs Litern auf 100 Kilometern geht ebenfalls in Ordnung. So gibt es zwar durchzugskräftigere, leisere oder sparsamer Motoren, in der Summe seiner Eigenschaften passt der Euro-6-Selbstzünder aber perfekt zum generell ausgewogenen Passat.

VW Passat 2.0 TDI ab 30.875 Euro