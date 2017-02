Der VW Beetle ist nicht unbedingt ein praxisnahes Fahrzeug. Doch mit dem GTI-Motor aus dem Golf hat der auf Lifestyle getrimmte Käfer-Nachfolger seine Bestimmung gefunden.

Von Thomas Flehmer



Als Herbie gelangte der VW Käfer in den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu TV-Ruhm. Ein mit dem Menschen kommunizierender Käfer, der mit einigen Raffinessen so manchen bösen Buben zu Fall brachte. Kein Wunder, dass seit einigen Jahren die Wolfsburger den Käfer-Schriftzug sowie die spezielle Herbie-Lackierung mit der legendären Nummer „53“ auch für den Beetle anbieten.



Dem auf Lifestyle getrimmten Nachfolger des ersten Volks-Wagens fehlen noch die Kommunikationsmöglichkeiten mit Fahrer und Beifahrer – was sich in den kommenden Jahren ändern könnte – doch mit dem Topmodell könnte der Beetle 2.0 TSI DSG R-Line gut und gerne auf Verbrecherjagd fahren.

VW Beetle mit wohligem Sound

Ausgestattet mit dem aus dem Golf GTI bekannten 2.0 TSI-Motor mit 163 kW/220 PS beendet der Beetle innerhalb von nur 6,7 Sekunden den Sprint von Null auf 100 km/h. Und auch auf der Autobahn lässt sich der 4,29 Meter lange Lifestyler nicht lumpen und hält bis zu einer Geschwindigkeit von 233 km/h mit.



Dabei erzielen die Motorengeräusche des Vierzylinders wohlige Klänge, die gut und gerne auch noch aus zwei zusätzlichen Töpfen stammen könnten. Gepaart mit der direkten Lenkung und dem gut agierenden und den Fahrer entlastenden Doppelkupplungsgetriebe werden die sportlichen Ambitionen für die Kurvenhatz auf der Landstraße geweckt. Das Fahrwerk hält dabei die sportlichen Ansprüche, die Motor und Optik stellen. Dass der Verbrauch von 6,8 Litern dann darunter leidet, ist angesichts des Fahrspaßes vorhersehbar. Cruist man durch die Gassen, kommt man dem auf der Rolle ermittelten Verbrauch schon recht nahe.

VW Beetle mit aufschwingenden Türen

© AG/Flehmer Dass dabei ein Beetle aus der Reihe tanzt, wird auch außen sichtbar. Klar, müssen sportlich gestaltete Leichtlaufräder mit entsprechenden Felgen das Beinkleid des 1,4 Tonners darstellen. Markantestes Unterscheidungsmerkmal ist aber der schön geschwungene Heckspoiler auf der Kofferraumklappe, der eine gewisse Lässigkeit suggeriert, die sich beim Fahren aber ebenso einstellen kann. Denn auch zum Cruisen ist der Top-Beetle geeignet.



Gecruist werden kann sogar mit vier Personen. Zwar ist der Einstieg in den Zweitürer besonders für die hinten sitzenden Passagiere etwas hinderlich, aber eine weit nach hinten versetzte B-Säule sowie große, weit aufschwingende Türen erleichtern das Entern der Rücksitze. Dafür müssen Fahrer und Beifahrer etwas weiter nach hinten greifen, um die Sicherheitsgurte zu erlangen. Aber das sollte angesichts des besseren Einstiegs- und Sitzkomforts für die Fond-Passagiere vernachlässigt werden.

VW Beetle 2.0 TSI R-Line ab 30.820 Euro