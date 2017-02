Volvo bringt nun auch seinen Premium-Kombi V90 auf den Markt. Was das Modell der Schweden außer einem selbstbewussten Preis zu bieten hat, haben wir im Topmodell mit 320 PS bei Winterfahrten in Österreich getestet.

Von Frank Mertens



Volvo feiert ein rundes Jubiläum: Vor genau 20 Jahren kam mit dem V70 das erste Cross Country-Modell der Schweden auf den Markt. Einen V70 gibt es zwar wie einen XC70 längst nicht mehr im Modellprogramm, dafür aber die rustikal angehauchten Allrad-Modelle. In diesen Tagen rollt mit dem Premium-Kombi V90 das neueste Mitglied der Cross Country-Familie zu den Händlern. Dass es kein günstiger Spaß ist, mit diesem für den Offroad-Einsatz getrimmten Life-Style-Kombi unterwegs zu sein, versteht sich dabei von selbst.



So ruft Volvo für den V90 D4 Turbodiesel mit 190 PS in Kombination mit Achtgang-Automatik und Allrad mindestens 56.350 Euro auf. Viel Geld, ohne Frage. Doch Volvo weist in diesem Zusammenhang gern darauf hin, dass man immer noch günstiger sei als die Premium-Konkurrenz von Audi, BMW und Mercedes. Bei den Schwaben beispielsweise kostet der Mercedes E 220d mit 194 PS, Allrad und Neungang-Automatik etwas mehr als 58.000 Euro.

Topmodell mit 320 PS

Wer so viel Geld für ein Auto ausgibt, der darf natürlich auch einiges erwarten. Vor allem dann, wenn man mit dem Topmodell unterwegs ist, dem V90 T6 mit 320 PS (Einstiegspreis 62.400 Euro). Der Preis unseres mit allen Nettigkeiten ausgestatteten Testwagens lag übrigens bei 84.100 Euro. Dass dabei keine Wünsche offen bleiben, versteht sich fast von selbst. Doch wie fährt sich der Neue denn nun, der von außen an seinem Unterfahrschutz, der Beplankung an den Radläufen und einer speziellen Dachreling zu erkennen ist?

© Volvo Um diese Frage akkurat zu beantworten, waren wir mit dem V90 auf einem abgesperrten und schneebedeckten Areal in Österreich unterwegs. Hier präsentierte sich der Premium-Kombi bei der Fahrt durch einen Slalom-Parcours und bei flotter Kurvendrift ausgesprochen souverän. Der Allrad in Kombination mit den Regelsystemen hält den 4,94 Metern langen Kombi sicher in der Spur.



Wer mal nicht auf Schnee, sondern auch mal auf unbefestigten Wegen unterwegs sein will, der kann dies natürlich tun. Denn die Bodenfreiheit liegt bei 21 Zentimetern. So erhöht setzt man nicht so leicht auf. Doch geht man mit einem Premium-Kombi wie den V90 wirklich ins Gelände? Wahrscheinlich so häufig, wie das Gros der SUV-Fahrer es mit ihrem Gefährt tun: also eher selten. Doch sei es drum. Offroad-Modelle liegen im Trend, insbesondere bei der lifestyle-orienterten Klientel – und gerade die hat Volvo mit diesem Modell im Blick.

Erhöhte Sitzposition erfreut nicht nur Ältere