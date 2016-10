Volvo setzt bei seinen Modellen auf Sportlichkeit. Dafür bieten die Schweden nun für den S60 und V60 Polestar-Modelle an. Was sie zu bieten haben, haben wir mit dem Kombi getestet. Soviel sei schon mal verraten: Fahrspaß ist garantiert.

Von Frank Mertens



Sie haben eine Familie, brauchen also viel Platz? Entsprechend läuft bei der Wahl eines neues Autos alles auf einen Kombi hinaus. Dennoch soll der Fahrspaß nicht zu kurz kommen. Schließlich spielen die Emotionen beim Autokauf eine gewichtige Rolle. Denn, seien wir ehrlich: Manchmal mag man auch mal so richtig aufs Gaspedal drücken und die Kraft spüren, die da unter der Motorhaube schlummert.



Für alle diejenigen, die bei einem Kombi auf ein gehöriges Maß an Sportlichkeit setzen, bietet Volvo neben der Limousine S60 auch den V60 als Polestar-Modell an. Natürlich kommen dabei, wie bereits beim XC 90, keine Sechszylinder-Motoren zum Einsatz. Unter der Motorhaube unseres Polestar-Modells sorgt ein Vierzylinder für Vortrieb. Sportlichkeit und Vierzylinder? Geht das überhaupt? Es geht - und wie.



Vierzylinder mit 367 PS

Denn die Motorenspezialisten der Sportwagentochter der Schweden haben aus dem Zweiliter-Benzin-Direkteinspritzer satte 367 PS herausgeholt. Das sind im Vergleich zum Serientriebwerk T6 immerhin 61 PS mehr Leistung. Doch nicht nur die PS-Zahl des Vierzylinders ist gestiegen, sondern auch das maximale Drehmoment. Nun stehen 470 Nm statt 400 Nm zur Verfügung. Das sind Zuwächse, die nicht nur auf dem Papier gut ausschauen, sondern sich vor allem im Alltag bemerkbar machen. Wer mal etwas abrupt aufs Gaspedal tritt, der wird ausgesprochen druckvoll in die gut konturierten Sitze gedrückt.



Dabei erlebt man nicht nur, dass 470 Nm eine Ansage sind, sondern dass es auch gut ist, dass dieses Auto serienmäßig mit einem Allradantrieb unterwegs ist. In Kombination mit der tadellos arbeitenden Achtgang-Automatik setzt der V60 souverän den Vortrieb um. Das heißt in Zahlen ausgedrückt was? Bis Tempo 100 vergehen gerade einmal 4,8 Sekunden bis Tempo 100. Der rund 1800 Kilogramm schwere V60 erreicht seine Höchstgeschwindigkeit bei elektronisch abgeregelten 250 km/h.



Hecklastiges Allrad-System