Mit dem Ignis hat Suzuki das kleinste Fahrzeug mit Allradantrieb im Schaufenster. Trotz der Längennachteile wirkt das Micro-SUV aber in anderen Bereichen schon ziemlich erwachsen.

Er ist klein, um nicht zusagen ziemlich kurz, und verfügt über Allradantrieb: Der Suzuki Ignis Allgrip ist fast ein Unikat auf dem deutschen Automarkt. Mit dem Fiat Panda teilt sich der nur 3,70 Meter lange Japaner in der automobilen Krabbelgruppe die 4x4-Ecke. Mindestens 15.990 Euro werden für ihn fällig. Wir baten den seit Januar erhältlichen Kraxel-Winzling zum Alltagstest.



Suzuki bezeichnet sein jüngstes Fahrzeug als „Micro-SUV“. Mit dieser Einordnung ist klar, der Kleine musste erst einmal in die Karosserie-Muckibude zwecks Muskelaufbau. Schließlich haben SUV-Käufer gewisse Erwartungen an ihr Fahrzeug. Dazu zählen zum Beispiel beim Ignis die bullige Front, die auffällige Dachreling oder die ausgestellte Radläufe. In der von uns gefahrenen höchsten Ausstattungslinie Comfort + dürfen hier immerhin 16 Zoll große Alufelgen die Kotflügel zur Geltung bringen.

Suzuki Ignis mutiert zur wendigen Kletterziege

Betrachtet man den Fünftürer nur von vorne und aus der Seitenperspektive geht er durchaus als Bonsai-SUV durch. Allerdings sind Konnotationen nicht martialisch, sondern als Adjektive zur Beschreibung fallen eher Begriffe wie putzig oder niedlich. Das etwas pummelig wirkende Heck müsste dagegen noch ein paar Extra-Stunden am Crosstrainer für eine Gesäßstraffung absolvieren, um zum Gesamtbild zu passen.



Immerhin: Es bleibt nicht bei SUV-Design-Anleihen. Auf Wunsch wird der Suzuki auch mit Allrad ausgeliefert. Bei Schlupf an der Vorderachse leitete das Allradsystem über eine Visko-Kupplung automatisch Drehmoment an die Hinterachse. Bei winterlichen Fahrbahnbedingungen vermittelt der 4x4-Antrieb ein gutes Gefühl. In Kombination mit einer Bodenfreiheit von 18 Zentimeter mutiert der Ignis zur wendigen Kletterziege auf Feldwegen oder befestigten Waldwegen, wo er rutschigen und matschigen Untergrund oder größere Schlaglöcher „trittsicher“ meistert. Ein klassischer Offroader fürs Gelände ist er natürlich nicht.

Nur ein Motor für den Suzuki Ignis

© Suzuki Apropos Schlaglöcher: Mit dem Ignis wird man zum Schlaglochfinder – ob man will oder nicht. Der kurze Radstand sowie das straffe Fahrwerk sorgen dafür, dass man den Straßenzustand während der Fahrt darüber hoppelnd genau beschreiben kann. Jede Unebenheit lässt einen an das Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“ denken und schafft Empathie für die Heldin. Bodenwellen und Querfugen kommen ebenfalls ziemlich ungefiltert und -gefedert bei den Insassen an.



Die Entscheidung, welchen Motor man wählt, fällt leicht: Es gibt nur einen 1,2-Liter-Vierzylinder – egal ob mit oder ohne Allrad. Der Sauger leistet 66 kW/90 PS. Da der Kleinstwagen trotz Allradantriebs nur 945 Kilogramm auf die Waage bringt, gelingt der Standardspurt in immerhin 11,9 Sekunden. Will man ein wenig Spritzigkeit erfahren, muss die Fünfgang-Schaltung eifrig genutzt werden, um das Drehmomentmaximum von 120 Nm abzurufen. Bei Tempo 165 ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Verblüfft man auf der Autobahn andere Verkehrsteilnehmer durch flotte Fahrweise, geht die Tanknadel gleichzeitig schnell nach unten. Bei hohen Tempi fließen 7,5 Liter durch die Leitungen. Im Schnitt verbrauchten wir 6,5 Liter und lagen damit 1,5 Liter über dem Normwert.