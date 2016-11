Smart hat als erster Hersteller alle seine Modelle elektrifiziert. So kommt der Zweisitzer auf eine Reichweite von 160 Kilometern. Für ein Stadtauto reicht das allemal. Was der Zweisitzer zu bieten hat, zeigt unser Test.

Von Frank Mertens



Das ist ein Statement. Als erster Hersteller bietet die Daimler-Tochter Smart alle ihre Modelle ab dem kommenden Jahr auch als Elektro-Variante an. Gut, mit dem Smart Fortwo, dem Forfour und dem Cabrio sind es gerade einmal drei Fahrzeuge. Doch die BMW-Tochter Mini hat gar kein E-Auto im Angebot. Bei den Münchnern wird es noch bis 2019 dauern, bis es einen rein elektrischen Mini geben wird. Dafür ist ein Plug-in-Hybrid für kommendes Jahr angekündigt, immerhin.



Während andere Konkurrenten also noch zuwarten, geht Smart den Weg in die Elektromobilität mit der nun vierten Generation konsequent weiter, nachdem man die erste Elektrovariante bereits 2007 auf den Markt gebracht hatte.



Marktstart in USA

Die neue Generation des Smart Electrive Drive wird seinen Marktstart Anfang des kommenden Jahres in den USA feiern. Deshalb präsentierten die Stuttgarter ihr neues E-Auto auch in Miami. Doch warum findet die Marktstart erst in den USA und dann in Europa statt? Weil auf die Elektro-Variante des Smart in den USA zuletzt ein Viertel des dort erzielten Absatzes entfielen, wie Daniel Lescow sagt, der bei Smart das Marken- und Produktmanagement verantwortet. Nach den USA, wo übrigens nur das Coupé und das Cabrio angeboten werden, erfolgt der Marktstart in Europa. Hier wird der Smart Fortwo für 21.940 Euro angeboten.

© Daimler Lescow glaubt daran, mit den neuen E-Modellen genau zum richtigen Zeitpunkt zu kommen. Also besteht keine Befürchtung, dass man trotz Kaufprämie auf keine Resonanz bei den Kunden stößt? Schließlich gingen beim für den so genannten Umweltbonus zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) per Oktober gerade einmal 5782 Anträge auf die Kaufprämie ein, davon entfielen 2438 sogar noch auf Plug-in-Hybride. Ein Run auf Elektroautos sieht anders aus.



Doch davon zeigt sich Lescow unbeeindruckt, wie er während einer Fahrt mit dem Elektro-Smart durch Miami der Autogazette sagte. „Zieht man die Kaufprämie vom Preis ab, dann kann der Kunde den Smart für knapp unter 18.000 Euro erwerben. Dieses attraktive Angebot wird viele Kunden zum Kauf bewegen.“

Ideal für die Stadt

Seine Zuversicht könnte aufgehen. Wenn nicht kurzfristig, dann aber mittelfristig. Denn angesichts drohender Fahrverbote für Dieselfahrzeuge und weiterer Zufahrtsbeschränkungen in den Städten könnten elektrische Cityflitzer wie der Smart davon profitieren. Denn mit seiner Länge von 2,69 Metern ist der Fortwo das ideale Fahrzeug für volle Städte. Klar, auch mit einem Smart steht man im Stau, doch mit ihm kann man nicht nur leichter als andere einen Parkplatz finden, sondern auch unproblematischer durch enge Straßen manövrieren. Der Wendekreis von 6,95 Metern ist eine Ansage. Vor allem kann man im E-Smart auch mit grünem Gewissen in die und durch die Stadt fahren, so man denn auch mit regenerativem Strom tankt. Der neue E-Smart ermöglicht mit seiner 17,6 kWh starken Batterie (sie kommt von der Deutschen Accumotive in Kamenz) eine Reichweite von 160 Kilometern im NEFZ, das sind 15 Kilometer mehr als beim Vorgänger. Erzielt wurde dieses Mehr an Reichweite nicht durch eine größere Batterie, sondern durch Effizienzsteigerungen beispielsweise bei der Klimaanlage und im Antriebsstrang.