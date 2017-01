Der Skoda Yeti bekommt im September einen Nachfolger. Also sollte man bis dahin warten, bevor man sich Gedanken über einen Kauf macht? Mitnichten. Denn derzeit lässt sich dank des Sondermodells Drive viel Geld sparen. Und der alte Yeti hat ja einiges zu bieten.

Von Frank Mertens



Auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) Mitte September ist es so weit. Dann setzt Skoda seine große SUV-Offensive mit dem neuen Yeti fort. Das SUV der Tschechen fährt dann nicht nur optisch geschärft vor, sondern hat im Vergleich zu seinem Vorgänger auch die neuesten Technologien mit Blick auf Vernetzung und Fahrassistenzsystemen an Bord.



Doch was ist, wenn Sie jetzt Interesse an einem Yeti haben? Sollten Sie bis zum Modellwechsel im September warten? Nein, müssen Sie nicht. Wenn es Ihnen nicht darauf ankommt, immer die neuste Technologie an Bord zu haben, dann können Sie bereits jetzt getrost den Weg zum Händler antreten. Und das gleich aus zwei Gründen: Erstens ist auch der alte Yeti kein schlechtes Auto (ganz und gar nicht), sondern Sie können jetzt beim Kauf sogar viel Geld sparen – nämlich bis zu 4450 Euro. Denn die VW-Tochter hat vor dem Modellwechsel das Sondermodell Drive aufgelegt – und bietet dafür gleich auch noch mit „Best of Entertainment“ und „Best of Function“ zwei Ausstattungspakete an. Es war also nie günstiger Yeti zu fahren als jetzt.

Unterwegs mit dem 2.0 TDI mit 150 PS

Wir sind den Yeti als 2.0 TDI mit Allradantrieb und Direktschaltgetriebe Probe gefahren. Als Sondermodell Drive steht er mit 31.888 Euro in der Preisliste. Klar, es muss nicht immer Allrad sein, auch braucht es nicht unbedingt das DSG. Doch beides macht den Yeti noch attraktiver. Vor allem der Allradantrieb sorgt gerade jetzt im Winter für ein gutes Gefühl, lässt einen mit sichererem Gefühl über schneebedeckte Straßen fahren.



Der von uns gefahrene TDI bringt es auf eine Leistung von 150 PS und ein maximales Drehmoment von 340 Newtonmetern, das zwischen 1750 bis 3000 Umdrehungen anliegt. 150 PS für ein fast 1,6 Tonnen schweres Auto hört sich gut an – ist es auch, denn mit soviel Leistung fühlt man sich in diesem Auto gut aufgehoben, wenn es auch mal etwas schneller vorangehen soll wie bei Überholvorgängen auf der Landstraße oder auf der Autobahn. Für den Sprint auf Tempo 100 benötigt der Yeti 9,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 192 km/h erreicht.



Doch wie fährt sich dieser kompakte SUV denn nun? Gut, wirklich gut, vor allem in der Stadt. Hier kommt ihm seine kompakte Form zu Gute. Mit einer Länge von 4,22 Metern ist er nicht zu groß, um auch in der Stadt noch irgendwo einen Parkplatz zu finden. Fürs Einparken empfohlen wird übrigens eine Rückfahrkamera (ab 240 Euro) – sie macht einem das Leben dann doch deutlich leichter und schont einem in engen Lücken die Nerven. Der Vierzylinder-Diesel im Yeti ist übrigens im Stadtverkehr deutlich wahrnehmbar – sein Nageln vor allem im kalten Zustand nicht zu überhören. Doch daran gewöhnt man sich schnell. Ansonsten gibt es wenig zu meckern. Das DSG macht ebenso einen guten Job wie die direkt ansprechende Lenkung, die dem Fahrer eine gute Rückmeldung gibt. Wie schaut es mit dem Verbrauch aus? Der wird mit 5,5 Litern angegeben. Doch in der wirklichen Welt lag er bei 7,4 Litern. Die Karosserieform mit einem cW-Wert von 0,365 fordert halt an der Zapfsäule ihren Tribut.

Ausreichend Platz im Innenraum