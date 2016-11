Der Skoda Fabia ist ein solider Kleinwagen. Doch als 1.2 Liter TSI mit 110 PS und der Ausstattungsvariante Monte Carlo avanciert das Modell der VW-Tochter zu einem kleinen Hingucker mit sportlichen Genen.

Von Frank Mertens



Wer sich für den Skoda Fabia in der Ausstattungsvariante Monte Carlo entscheidet, der möchte auffallen: Der Lack ist knallig rot, die 16 Zoll Leichtmetallfelgen schwarz lackiert, am Heck prangt ein Dachkantenspoiler. Ein Panoramaglasdach rundet den optischen Auftritt des Kleinwagens gelungen ab. Es macht, so wirbt Skoda, einen himmelweiten Unterschied. Doch Optik ist das eine, die Fahrleistung das andere. Macht der Kleine also äußerlich nur auf dicke Hose?



Kommt darauf an, für welche Motorisierung man sich entscheidet. Wenn man sich für den von uns getesteten 1.2 TSI-Motor mit 110 PS entscheidet, dann entscheidet man sich zugleich für einen kleinen Spaßbringer. Denn für ein gerade einmal 1129 Kilogramm schweres Auto sind 110 PS recht anständig. Sie sorgen dafür, dass man mit diesem Fabia durchaus flott unterwegs sein kann.



Unter zehn Sekunden auf Tempo 100

Das bedeutet was? In 9,4 Sekunden sprintet der Kleinwagen auf Tempo 100 und die Höchstgeschwindigkeit ist bei 194 km/h erreicht. Reicht völlig. Dank eines maximalen Drehmoments von 175 Newtonmetern (liegt zwischen 1400 und 4000 Umdrehungen an) ist auch für eine gute Kraftentfaltung gesorgt. Optional gibt es den 1.2er TSI auch mit 7-Gang-DSG, doch wir haben uns für unseren Test für das manuelle Sechsganggetriebe entschieden. Es macht mit seiner guten Abstimmung einen guten Eindruck, der Schalthebel lässt sich knackig durch die Schaltgassen führen.

© AG/Mertens Ebenso wenig zu beanstanden gibt es an der Lenkung. Das Sportlenkrad liegt nicht nur gut in der Hand, die Lenkung bietet dank einer elektromechanischen Unterstützung auch eine direkte Rückmeldung zur Straße. Klar kann man mit diesem Fabia auch auf der Autobahn flott unterwegs sein (siehe oben), doch Spaß macht der rund vier Meter lange Fabia vor allem mit seiner Wendigkeit in der Stadt – und auf der Landstraße.



Klar, die 110 PS machen den Fabia noch nicht zu einem Kleinwagensportler, doch man kann mit ihm doch recht souverän auch mal flotter durch Kurven heizen. Und der Verbrauch? Er wird mit 4,8 Litern auf 100 Kilometer im Drittelmix angegeben. Bei den Testfahrten konnte dieser Wert indes nicht erreicht werden: es standen 5,9 Liter auf dem Bordcomputer, bei indes auch teils etwas flotterem Fahrstil. Etwas Luft nach unten besteht beim Verbrauch also noch.



Guter Seitenhalt der Sportsitze