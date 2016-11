Kurz nach dem Bestellstart musste der Seat Ateca als Diesel mit Fromntantrieb gestoppt werden – er erfüllt nicht die Abgasgrenzwerte. Doch es gibt eine gute Alternative bei den Benzinern.

Kleiner Dämpfer zum hoffnungsvollen Start: Weil der Seat Ateca als Diesel mit Frontantrieb die Abgasgrenzwerte nicht schaffte, musste die Produktion dieser Variante kurz nach Bestellstart gestoppt werden. Seat kommt nicht umhin, nun doch einen SCR-Katalysator einzubauen. Dem Kompakt-SUV selbst sollte man die fehlgeleitete Sparsamkeit seines Herstellers nicht negativ anrechnen. Vor allem, weil es mit dem 150-PS-Benziner eine attraktive Alternativ im Programm gibt.



Zum Hintergrund: Bis auf weiteres gibt es den Spanier nur in sieben Antriebsvarianten. Der mittlere Diesel mit 110 kW/150 PS und Frontantrieb schaffte die für die Typzulassung nötigen Abgasgrenzwerte nicht und kann nicht ausgeliefert werden. Grund: Anders als bei der Allradversion verzichtete Seat auf den Einbau des teuren SCR-Katalysators. Der Verkaufs- und Produktionsstopp ist für den spanischen Hersteller besonders bedauerlich, denn gerade diese Kombination aus Selbstzünder und Frontantrieb mit ihrer günstigen Kombination aus niedrigem Verbrauch und akzeptablem Listenpreis (ab 27.650 Euro) wäre wohl einer der Renner im Portfolio geworden.



Wechsel auf andere Variante

Kunden, die das entsprechende Modell bereits bestellt haben, soll die Möglichkeit zum Wechsel auf eine andere Variante gegeben werden. Und auch Neukunden werden sich möglicherweise umorientieren müssen. Als Alternativen kommen die Allradversion des Motors (29.410 Euro) in Betracht oder der gleich starke 1,4-Liter-Benziner, den es mit Frontantrieb für 24.700 Euro gibt, als Allrader für 26.550 Euro.



Wer nicht gerade zehntausende Autobahnkilometer abspult, dürfte mit dem deutlich günstigeren Benziner besser bedient sein. Denn er ähnelt dem Diesel nicht nur bei den Leistungswerten, sondern bietet auch ähnliche Fahrleistungen: eine Höchstgeschwindigkeit um die 200 km/h und eine Sprintzeit von knapp neun Sekunden.

Auch in der Praxis weiß der Vierzylinder mit guten Manieren und vernünftiger Performance zu gefallen. Wie auch die meisten Diesel ist der Benziner nicht unbedingt ein Temperamentsbündel. Nervöses Hochdrehen ist seine Sache nicht, am wohlsten fühlt er sich im entspannten unteren Drehzahlband, zwischen rund 1500 und knapp 3000 Umdrehungen. Dort vereint er kraftvollen Durchzug und moderate Geräuschentwicklung, hält sich zudem beim Verbrauch einigermaßen zurück. Zu niedrige Touren machen hingegen ein kleines Turboloch spürbar, zu hohe lassen vor allem die Motorgeräusche und den Verbrauch anschwellen, weniger die Durchzugskraft.



Fleißiges Schalten ist also angesagt. Glücklicherweise flutscht der Hebel der manuellen Sechsgangbox aber ganz ausgezeichnet durch seine präzise geführten Gassen. Wer sein linkes Bein entlasten will und lieber beide Hände am Lenkrad lässt, sollte aber beim Händler die Automatik-Option ankreuzen. Das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe, im VW-Konzern DSG genannt, gibt es für 1800 Euro Aufpreis.



Hoher Verbrauch