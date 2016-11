Braucht man das? Ein SUV als Cabrio? Range Rover meint ja und bietet vom Evoque eine offene Variante an. Damit sorgen die Briten durchaus hier und da für Provokationen. Was das Cabrio zu bieten hat, zeigt unser Test.

Sprintzeit? Verbrauch? Platzangebot? Bei diesem Test kann man sich klassische Bewertungsparameter getrost schenken. Was er kann, ist eigentlich egal, es zählt nur, was er ist: Das einzige in Serie gebaute SUV-Cabriolet der Welt. Und diese Besonderheit ist so schrullig wie großartig, denn wer auffallen will, und dafür sind Cabriolets letztlich ja auch gemacht, dem bietet Land Rover mit dem offenen Evoque eine Plattform allerfeinster Güte. Was allerdings auch schon mal peinlich werden kann.



Und zwar dort, wo der Offen-Brite offen gefahren wird, die Öffentlichkeit für solche Autos jedoch nicht offenherzig genug ist. In München oder Starnberg würde sich unser orangefarbener Range mit seinen schwarzen 20-Zoll-Rädern gut ins Straßenbild einfügen, in Gegenden mit zurückhaltender Lebenskultur provoziert der Engländer jedoch. Zumindest in der ein oder anderen Situation hätten wir so manchem verständnislos schauenden Passanten entschuldigend entgegnen mögen: „Ist nur geliehen.“ Andererseits hat es viel Spaß gemacht, mit dieser rollenden Showbühne zu provozieren.

Schön geht anders

Eine richtige Schönheit ist der Evoque allerdings nicht. Cabriolet-Derivate von Steilheckfahrzeugen haben noch nie Preziosen-Status erlangt. Entsprechend hatte Audi beim A3 Cabriolet ein ästhetisches Erbarmen mit seinen Kunden. Immerhin hat man im Fall des Evoque auf einen Bügel verzichtet und so muss sich das extralange Dach entsprechend ohne Zwischenstütze über den gesamten Innenraum strecken.



Das geht ganz automatisch per Knopfdruck und geht auch während der Fahrt bis fast 50 km/h. Offen wird es nicht zu stürmisch, geschlossen fühlt man sich angesichts der soliden Dachkonstruktion wohl behütet. Erst jenseits von 160 km/h wird es unter der fünflagigen Stoffpelle etwas laut. Das Cabriolet eignet sich also durchaus für den Langstreckeneinsatz, zudem ist es auch noch ganzjahrestauglich. Bei kalten Außentemperaturen wird man die Temperaturvorwahl der Klimaautomatik allerdings um ein paar Grad höher einstellen als bei Autos mit Festdach.



Das Platzangebot ist für ein Cabriolet durchaus ordentlich, doch der gehobene Nutzwert des normalen Evoque ist auf der Strecke geblieben. Hinten können Erwachsene zwar mitfahren, doch realistisch betrachtet ist die zweisitzige Rückbank angesichts der geringen Kniefreiheit und der steil stehenden Rückenlehne nur Kindern zumutbar. Zudem mussten große Teile des Kofferraums dem Verdeckkasten weichen, weshalb das zu einem kläglichen Ladeschlitz verkommene Gepäckabteil nur 250 Liter aufnehmen kann.



Tadelloses Platzangebot vorn

Vorne ist das Platzangebot hingegen tadellos, wie auch die Ausstattung, die mit vielen Annehmlichkeiten verwöhnt. Feines Leder, schickes Design, Sitzheizung, Tempomat oder ein Infotainmentsystem mit Riesentouchscreen sind an Bord. Im Vergleich zum Vorgängersystem ist der neue Multimedia-Alleskönner gewiss ein Fortschritt, doch mit der Funktionalität und Bedienbarkeit haben wir das ein oder andere Mal gehadert. Unverzichtbar beim Offen-Evoque: Parkpiepser und Rückfahrkamera, denn zumindest bei geschlossenem Dach ist die Übersicht nach hinten äußerst dürftig.