Der Opel Mokka ist für die Rüsselsheimer ein Absatzbringer. Seit seinem Marktstart wurden bereits 600.000 Fahrzeuge bestellt - nun kommt der Nachfolger auf den Markt. Was er zu bieten hat, lesen Sie in unserem Fahrbericht.

Von Frank Mertens



Kein anderes Segment wächst so stark wie das der SUV. So ist das B-Segment dieser Fahrzeugklasse seit 2012 bis 2015 von 449.000 Fahrzeugen auf rund 1,24 Millionen Fahrzeugen gestiegen. Wer in diesem Segment seinen Kunden etwas anzubieten hat, der kann seine Absatzzahlen kräftig beflügeln.



Opel profitierte dabei bislang von der hohen Nachfrage nach dem Mokka, den die Rüsselsheimer jetzt in der neuen Generation auf den Markt bringen und der an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen soll. 600.000 Bestellungen gingen seit 2012 für den Mokka ein, davon trotz des anstehenden Modellwechsels bis August 21.000. Das Auto kommt bei den Kunden an. Für den Nachfolger liegen vor dem Marktstart am 24. September bereits 50.000 Orders vor, wie Deutschland-Chef Jürgen Keller bei der Fahrvorstellung des neuen Modells im schottischen Edinburgh zufrieden feststellte. Vor allem aber bringt der Mokka neue Kunden zur Marke. "Er ist unser Eroberer. Sechs von zehn Kunden sind neu bei Opel", so Keller.

Wertiger Innenraum

Der neue Mokka, der neuerdings das X im Namen trägt, wartet dabei vor allem durch ein neugestaltetes Cockpit mit neuer, übersichtlicher Instrumentierung auf. Die neue Optik der Rundinstrumente haben der Anmutung des Innenraums gut getan, sie wirkt wertiger und die Anzeigen sind besser abzulesen. Das X steht dabei übrigens für Explorer, Entdecker. Der neue Opel Mokka X soll den Kunden ein Stück Abenteuer anbieten - deshalb wird er optional auch mit Allradantrieb angeboten.



Für ihn entscheiden sich dann immerhin 25 Prozent der Kunden. Gut, der Mokka ist kein Auto für den harten Geländeeinsatz, doch die Fahrt abseits befestigter Straßen bereiten dem Allradsystem keine Probleme. Bei den Testfahrten in den schottischen Highlands ließ sich der Mokka X weder durch schlammige Feldwege noch durch abfallende Schotterpisten beeindrucken. Natürlich gibt es den neuen Mokka neben der Berganfahr- auch mit der abfahrhilfe, auch wenn sich das Gros der Kunden selten ins Gelände verirren dürfte.



Vernetzung als Stärke

© Opel Ohnehin ist der Mokka X eher das Auto für die Stadt, für Kunden, die durchaus mit etwas Lifestyligem unterwegs sein wollen. Damit dieses Klientel von dem Mokka angesprochen wird, setzt der Mokka auch auf das Thema Vernetzung. Natürlich lässt sich das Auto mit dem Smartphone verbinden; Apple Car-Play ist ebenso nutzbar wie Android. Wie alle Neuwagen ist natürlich auch der Mokka mit dem OnStar-System unterwegs.



Es verfügt nicht nur über das Notrufsystem eCall, sondern ebenso über die Option, sich mit einem Mitarbeiter in einem Callcenter verbinden zu lassen, der einem auf Wunsch nicht nur ein gutes Restaurant in der Nähe empfiehlt, sondern einem die Adresse auch gleich ins Navigationssystem schickt. Hört sich vielleicht etwas überflüssig an, ist es aber nicht. Hat man diesen Service einmal genutzt, mag man ihn nicht mehr missen.



Empfehlenswert ist das Navi 900 Intelli-Link-System im Mokka. Mit diesem Infotainmentsystem lässt sich nicht nur einfach die auf dem Smartphone enthaltene Musik ins Fahrzeug transferieren, sondern das Navigationssystem auch durch Sprachsteuerung bedienen. Das funktioniert alles recht intuitiv und ohne Nervereien, weil einem das System nicht ständig erneut dazu auffordert, das Ziel erneut anzusagen, weil es einen partout nicht verstehen mag.



Der Mokka, den Opel für den 1.6er Benziner mit 115 PS unverändert für 18.990 Euro anbietet, wartet daneben mit einer Vielzahl von Nettigkeiten auf. Dazu zählen beispielsweise Sitze mit dem Gütesiegel der "Aktion Gesunder Rücken", automatisches Fernlicht mit LED-Leuchten, eine Verkehrsschildererkennung und ein Notbremsassistent. Ein Totwinkelwarner ist indes nicht im Angebot. Die Kunden jedenfalls lassen sich ihren Mokka einiges kosten, denn 59 Prozent aller Kunden ordern ihn in der höchsten Ausstattungsvariante Innovation, wie Keller berichtet.

Zwei Diesel, drei Benziner im Angebot