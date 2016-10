Markteinführung im April Opel Insignia: Vom Rettungsanker zum noblen Flaggschiff

Der Opel Insignia fährt unter anderen Vorzeichen als 2008 in seinen neuen Lebenszyklus. Der Rettungsanker von damals klopft in der zweiten Generation grunderneuert an der oberen Mittelklasse an.

Es gab einmal eine Zeit, da standen Opel-Modelle wie der Rekord oder der Commodore auch für den Erfolg ihrer Fahrer innerhalb einer aufstrebenden bürgerlichen Mittelschicht. Das ist längst vorbei, aber die Pläne der Rüsselsheimer mit der zweiten Generation des Insignia erinnern zumindest ein wenig an die gute alte Opel-Zeit. Denn die Manager der GM-Tochter tätigen in Verbindung mit der wahrscheinlich ab April erhältlichen, fünftürigen Fließheck-Limousine und dem ab Juni kommenden Kombi Aussagen wie „ein Fahrzeug mit Flaggschiff-Charakter“ oder „Premium-Qualität und -Größe zum Mainstream-Preis“. Das mit dem Preis dürfte schon mal stimmen. Denn im harten Wettbewerb mit Fahrzeugen wie dem Ford Mondeo oder dem VW Passat werden die derzeitigen Grundpreise, ab 25.000 Euro für das Basismodell mit 103 kW/140 PS, wohl kaum deutlich angehoben werden können.



Mit bisher rund 900.000 verkauften Fahrzeugen ist der Insignia für Opel durchaus ein Erfolg, zumal das Auto bei seinem Debüt 2008 so etwas wie ein Rettungsanker für den damals schwer angeschlagenen Hersteller war. Da tat die Auszeichnung als „Car of the Year“ ein Jahr später doppelt gut. Allerdings gab es auch immer wieder Kritik an der Rüsselsheimer Mittelklasse: Sie sei zu viel zu schwer, die Bedienung umständlich und das Platzangebot im Innenraum angesichts der Fahrzeuggröße nicht ausreichend. Auch das stimmte, soll aber mit der neuen Generation der Vergangenheit angehören.

Opel Insignia speckt deutlich ab

Zum einen hat der neue Opel deutlich abgespeckt. Je nach Motorisierung und Karosserieform bis zu 170 Kilo, damit liegt man nun zumindest auf dem Niveau guter Wettbewerber. Und dies, obwohl der Insignia in fast allen Dimensionen noch mal wächst: in der Länge zum Beispiel um 5,5 Zentimeter auf nun opulente 4,90 Meter, der Radstand legte sogar um 9,2 Zentimeter auf 2,83 Meter zu und mit einer um 11 Zentimeter verbreiterten Spur stehen Limousine und Kombi jetzt auch satter auf der Straße. Die Gesamtbreite nahm um 7 Zentimeter auf 1,86 Meter zu. Und der bislang zu hohen Fahrposition wird durch eine Absenkung des Hüftpunkts um 3 Zentimeter entgegengewirkt.



Entsprechend viel Platz hat man im Innenraum vorne und vor allem jetzt auch hinten, hier wächst Opel schon deutlich Richtung obere Mittelklasse und offeriert den Reisenden in etwa so viel Raum wie der nur 3 Zentimeter längere, aber eigentlich in einer völlig anderen Liga fahrende noch aktuelle Audi A6 oder auch ein BMW 5er. Allerdings ließ sich selbst unter dem Tarnkleid des Insignia nicht ganz verbergen, dass das Fahrzeug selbst mit den kürzeren Überhängen recht mächtig wirkt. Das Gesicht dürfte dagegen dem des schlanken Astra ziemlich ähneln.

Neue Motoren für den Opel Insignia

© Opel Nicht nur das Fahrzeug selbst ist völlig neu, wenn auch auf einer Plattform namens E2 (für: Epsilon 2) des Mutterkonzerns GM basierend, auch der Antriebsstrang wurde neu konzipiert. So werden gleich im Frühjahr moderne und sparsamere Motoren zur Verfügung stehen. Wir konnten zwei neue Benziner ausprobieren, einen 1,5-Liter-Turbo mit rund 121 kW/165 PS und einen 2,0-Liter-Turbo mit 184 kW/250 PS, der immer mit einer neuen Achtgang-Automatik und mit Allradantrieb kombiniert wird. Zudem stehen zum Marktstart noch drei Diesel mit Leistungen zwischen 110 und 170 PS bereit.



Während das kleinere Aggregat, übrigens abgeleitet vom 1,4-Liter-Turbo aus dem Astra, auch mit einem leichteren Insignia doch vor allem unter Last einige Mühe hat, meistert der große Motor seine Aufgaben ungleich souveräner. Die Achtgang-Automatik arbeitet aufmerksam, allerdings hat man nicht wirklich das Gefühl, 250 PS unter der Haube zu haben. Das Allradsystem kommt ohne Differential aus. Es arbeitet mit zwei elektrisch-hydraulischen Kupplungen, die bei Bedarf Drehmoment an das hintere linke oder rechte Rad abgeben. Das funktioniert unauffällig und effektiv.

Innenraum orientiert sich am Opel Astra

Im Innenraum erinnert bei Tastaturen und Instrumenten vieles an den ja ebenfalls noch frischen Astra. Leider auch der Monitor, der in der Basis eine Größe von 7 Zoll und gegen Aufpreis 8 Zoll aufweist. Das sind Abmessungen, die eher an einen Kompaktwagen erinnern und nicht an ein Fahrzeug, dass ja laut Opel durchaus Premium-Charakter haben soll. Ähnlich wie beim Astra will man sich offensichtlich auf einzelne Ausstattungsmerkmale konzentrieren und diese hervorheben.



Wie beim Kompakten könnte das auch beim Insignia das Matrix-Licht sein, das hier in einer nochmals verbesserten Form angeboten wird. Je Scheinwerfer leuchten 32 LED-Segmente (statt 16 wie im Astra), zudem wird das Licht anders als beim Astra über zwei Projektoren gebündelt. Ein Matrix-Licht erlaubt ständiges Fahren mit Fernlicht, weil jeweils Segmente, die den Gegenverkehr blenden könnten, präzise abgeschaltet werden. Das System wird als Option angeboten und wahrscheinlich um die 1.500 Euro Aufpreis kosten. Auch ein adaptives Fahrwerk wird es wieder gegen Aufpreis geben. Und bei der Konnektivität beansprucht Opel ja sowieso eine Führungsrolle.

Opel Insignia Kombi folgt im Sommer 2017