Der Markt der Kleinwagen ist hart umkämpft. Wer sich hier durchsetzen will, der muss einiges anzubieten haben. Gehört der Opel Corsa zu den Modellen, die man bei der Suche nach einem entsprechenden Fahrzeug einbeziehen sollte? Auf jeden Fall, wie unser Test zeigt.

Von Frank Mertens



Sie suchen einen Kleinwagen? Einen, bei dem Sie nicht allzu viele Kompromisse machen müssen? Schließlich wollen sie damit in der Stadt genauso gut unterwegs sein wie bei der Fahrt ins Wochenende. Er soll also nicht zu groß sein, um in den vollen Innenstädten dennoch wendig genug zu sein. Er soll aber auch groß genug sein, damit sie darin auch mal zu Viert fahren können. Der Kofferraum soll natürlich auch noch einigermaßen viel Platz bieten. Na klar, und der Fahrspaß soll auch nicht zu kurz kommen.



Okay, manche Wünsche gehen nicht immer in Erfüllung. Aber man kann sich ihnen bei der richtigen Auswahl seines neuen Autos zumindest einigermaßen annähern. Dafür ist der Opel Corsa ein gutes Beispiel, den wir als Fünftürer mit dem 1.0 Liter-Turbobenziner getestet haben.



Rückfahrkamera zu empfehlen

Mit seiner Länge von 4,02 Metern und einer Breite von 1,77 Metern bietet er Abmessungen, mit denen es sich ganz kommod durch den dichten Berliner Verkehr fahren lässt. Dafür sorgt auch der so genannte City-Modus. Mit ihm reagiert die Lenkung deutlich leichter. Was man als überflüssiges Gimmick ansehen mag, erweist sich gerade beim Rangieren in engen Seitenstraßen und beim Einparken als ausgesprochen nützlich. Apropos Einparken: Natürlich bietet Opel optional auch einen Parkassistenten an, der diese Aufgabe dem Fahrer abnimmt. Doch nicht jeder mag für so etwas 580 Euro Aufpreis bezahlen.

Wer auf dieses Feature verzichtet, sollte sich aber aufgrund der schlechten Sicht nach hinten für die Rückfahrkamera (280 Euro) entscheiden. Mit ihr lässt es sich ohne ärgerliche Parkrempler stressfrei Einparken. MIt Blick auf die Kosten, die sonst für Beulen oder Kratzer auflaufen, ist das gut investiertes Geld. Ein Kleinwagen ist und bleibt natürlich ein Kleinwagen. Doch mit seinen Abmessungen und einem Radstand von 2,51 Meter bietet der Corsa im Innenraum nicht nur Fahrer und Beifahrer ausreichend Platz. Auch Erwachsene können auf der Rückbank mehr oder minder bequem sitzen, ohne sich großartig verrenken zu müssen. Die Sitzpolster sind dabei recht straff, aber nicht unkomfortabel. So unterwegs, steigt man dann auch nach längeren Strecken recht entspannt aus dem Auto.



Gut vernetzt mit Intelli-Link

Dass man auch in einem Kleinwagen nicht auf eine anständige Vernetzung verzichten muss, dafür ist der Corsa ein gutes Beispiel. Er bietet nicht nur den empfehlenswerter Serviceassistenten OnStar (Aufpreis 490 Euro) inklusive dem automatischen Notrufsystem eCall, sondern auch das Infotainment-System Intelli-Link (350 Euro ab Ausstattugslinie Edition)mit seinem 7 Zoll Touchscreen. Damit lässt sich nicht nur das Smartphone leicht mit dem Fahrzeug per Bluetooth oder USB-Kabel verbinden, sondern es ermöglicht es dem Fahrer auch, sich seine Textnachrichten vorlesen zu lassen. Wem es 135 Euro Wert ist, der kann sein Smartphone auch induktiv aufladen lassen.



Wer auch in einem Kleinwagen nicht auf Fahrassistenzsysteme verzichten will, wird auch beim Corsa fündig. Er bietet nicht nur einen Verkehrsschilderassistenten, einen Spurhalteassistenten, sondern auch einen Kollisionswarner.



Unterwegs mit einem Dreizylinder-Turbo.

Doch wie fährt sich der Corsa? Der 1.0 Dreizylinder Turbobenziner macht seine Sache wirklich anständig. Die 115 PS reichen, um auch einmal flotter voranzukommen. Bis Tempo 100 vergehen 10,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 195 km/h erreicht. Das reicht alles mehr als aus. Auch das manuelle Sechsganggetriebe verrichtet ebenso wie die direkt ansprechende Lenkung einen guten Eindruck. Der Motor selbst ist recht laufruhig, was man gerade bei flotteren Autobahnfahrten zu schätzen lernt.



Das Fahrwerk macht einen guten Job, wenngleich man sich bei schlechten Straßenverhältnissen wünscht, die Schläge würden noch etwas stärker abgemildert. Damit kein Missverständnis entsteht: Unkomfortabel wird der Corsa dadurch nicht.



Und wie schaut es mit dem Verbrauch aus? Er wird im Drittelmix mit 4,9 Litern auf 100 Kilometern angegeben. DiesenWert haben wir bei den Testfahrten indes verpasst. Hier standen am Ende 6,1 Liter auf dem Bordcomputer. Ein dennoch akzeptabler Wert. Der Preis für 1.0 Turbobenziner startet bei 16.510 Euro. Für die höchste Ausstattungsvariante Innovation werden 18.175 Euro aufgerufen. Für ein Kleinwagen ist das eine Ansage.