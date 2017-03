Gutes Aussehen allein reicht nicht. Coupés müssen mehr bieten als nur ein schickes Design. Sie müssen auch praktisch sein - und vor allem für Fahrspaß sorgen. Das sind alles Dinge, die das neue E-Klasse Coupé von Mercedes mitbringt, wie unser Fahrbericht zeigt.

Von Frank Mertens



Die Modelloffensive bei der Mercedes E-Klasse geht in die Endphase. Nachdem die Limousine seit 2016 bei den Händlern steht, das T-Modell seit September und seit Kurzem auch der All Terrain, kommt mit dem Coupé und dem Cabrio das Beste zum Schluss. Während das Cabrio gerade erst auf dem Genfer Autosalon vorgestellt wurde, rollt das viersitzige Coupé noch in diesem Monat in die Schauräume.



Das Coupé ist dabei zwar nicht das volumenstärkste Modell der Baureihe, aber ohne Frage mit dem Cabrio das hübscheste. Für Chefingenieur Christian Früh verbindet das neue Coupé dabei "modernste Technik mit atemberaubendem Design", wie er bei der Fahrvorstellung vor den Toren Barcelonas sagte.



Verzicht auf Sicken

Nun ja, den Atem verschlägt einem das Coupé zwar nicht, aber es sieht ohne Frage gut aus. Das müssen auch Betrachter eingestehen, die sonst Coupés nicht auf ihrer Einkaufsliste haben. Für die Neuauflage haben die Designer beim Coupé an den Seiten auf Sicken verzichtet, also auf viel glatte Flächen gesetzt. Das sorgt in Kombination mit den weit nach hinten gezogenen Fensterflächen für einen eleganten Auftritt. Der Motorhaube wurde ein Powerdome verpasst, dem knackigen Heck zweigeteilte Heckleuchten. Der satte Auftritt des um 1,5 Zentimeter abgesenkten Coupés wird durch die 20 Zoll großen Reife an der Hinterachse unterstrichen.



Doch Optik ist das eine, Praktikabilität und Fahrdynamik das andere. Doch der Reihe nach. Kommen wir zunächst zur Praktikabilität: Mercedes verkauft das neue Coupé zwar als Viersitzer. Doch finden dort auch größere Personen Platz auf der Rückbank? Finden sie - und zwar durchaus ausreichend, um auch längere Strecken komfortabel hinter sich zu bringen.



Ausreichend Platz auf Rückbank

© Daimler Hat man erst einmal mit etwas Gymnastik den Weg auf die Rückbank gefunden, können dort auch Menschen mit einer Körpergröße von 1,91 Metern sitzen - und finden dabei auch ausreichend Kopf- und Kniefreiheit. So stehen den Fondpassagieren im Vergleich zum Vorgänger 7,5 Zentimeter mehr Platz für die Knie zur Verfügung. Hört sich etwas theoretisch an, stimmt. Wie viel Platz im Fond besteht, verdeutlicht eher das Beispiel, dass ich noch ohne Kniekontakt hinter dem Fahrersitz sitzen konnte, auf dem ich zuvor gesessen hatte. Also das mit dem vollwertigen Viersitzer stimmt bei diesem 4,82 Meter Meter langem Fahrzeug wirklich. Wenn wir schon bei praktischen Aspekten sind: im Kofferraum lassen sich 425 Liter Gepäck unterbringen.



Dass man bei einem Auto mit einem Einstiegspreis von knapp über 49.000 Euro auch einen hochwertigen Innenraum erwarten kann, versteht sich von selbst - und Mercedes enttäuscht einen auch hier nicht. Das ist alles optisch und haptisch nicht zu beanstanden. Natürlich verfügt auch das Coupé über alle technischen Features, die die Limousine mitbringt - und weshalb die Schwaben sie selbstbewusst als "intelligenteste Business-Limousine der Welt" bezeichnen.



Dazu gehören eine Vielzahl von Fahrassistenzsystemen wie ein aktiver Spurhalteassistent, eine City-Notbremsfunktion, ein Totwinkelwarner und vor allem der so genannte Drive Pilot. Mit ihm kann man bereits ziemlich souverän teilautonom unterwegs sein: hat man das System aktiviert, hält es nicht nur automatisch die voreingestellte Geschwindigkeit, sondern auch den Abstand zum Vordermann. Dazu gehört folglich auch das Bremsen und Beschleunigen. Das System ist beim Setzen des Blinkers zudem in der Lage, die Fahrspur autonom zu wechseln. Das funktioniert auf der Autobahn alles recht gut.



Unterwegs im 220d mit 194 PS