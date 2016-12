Mercedes hat nun auch den Trend für Fahrzeuge mit Offroad-Optik erkannt und bringt im Frühjahr die E-Klasse als All-Terrain auf den Markt.

Von Frank Mertens



Manchmal dauert es bei Mercedes halt etwas länger, bevor man Trends entdeckt. So wie man lange Zeit seinen Kunden bis zur Einführung des GLA keinen Kompakt-SUV anbieten konnte, hatte man außer seinen Geländewagen auch kein Fahrzeug mit Offroad-Optik im Angebot. Bislang. Denn ab Frühjahr des kommenden Jahres bringen die Schwaben das T-Modell der E-Klasse als All-Terrain auf den Markt.



Während bei der Konkurrenz beispielsweise von Audi oder Volvo die Allroad- beziehungsweise Cross Country-Modelle für zusätzlichen Absatz sorgen, versucht sich nun also auch Mercedes in diesem Segment. Wer so spät kommt, der muss seinen Kunden dann aber auch etwas Überzeugendes bieten. Soviel vorweg: Das Warten hat sich gelohnt.



Verkleidungen am Radlauf

Von außen ist das neue Modell im Vergleich zu herkömmlichen T-Modell zum einen durch die schwarzen Kunststoffverkleidungen am Radlauf, dem Kühlergrill und dem Unterfahrschutz zu erkennen. Zugleich steht der All-Terrain um 2,9 Zentimeter höher auf der Straße. Damit steigt man zugleich auch wie bei den SUV bequemer ins Auto ein, was mit ein Grund für die Beliebtheit dieser Fahrzeuggattung ist. Serienmäßig ist der All-Terrain übrigens auf 19 Zoll-Leichtmetallfelgen unterwegs, was seinen Auftritt noch markanter macht. Optisch sieht das alles wirklich sehr ansprechend aus.



Doch wie schauen die Fahrleistungen dieses Kombi aus, der zum Marktstart als E 220d mit 194 PS angeboten wird, ehe etwas später noch ein Sechs-Zylinder-Diesel folgen wird? Gut, wirklich gut – und das nicht nur auf der Straße, sondern auch im Gelände. Doch dazu gleich mehr. Bleiben wir erst einmal auf dem Asphalt: Hier ist trotz der erhöhten Bodenfreiheit kein Unterschied zum normalen Kombi feststellbar. Die E-Klasse fährt sich hier ebenso komfortabel und dynamisch. Das maximale Drehmoment von 400 Nm (liegt zwischen 1600 und 3800 Touren an) sorgt in Kombination mit der Neungang-Automatik für einen kraftvollen Antritt. Wer will, der kann in acht Sekunden auf Tempo 100 sprinten, ehe bei 232 km/h die Spitzengeschwindigkeit erreicht wird.



Hoher Komfort