Mit dem Discovery Sport offeriert Land Rover den eleganteren Einstieg in die Marke als der eher burschikose Freelander. Das neue Einstiegsmodell entpuppt sich als Mix zwischen dem Topmodell Range Rover und dem lifestyligen Evoque – leider auch beim Preis.

Von Thomas Flehmer



Mit dem Erfolg steigen auch die Ansprüche. Durch die Erfolge der letzten Jahre, die Land Rover zu Recht einheimste, muss natürlich auch das Angebot dementsprechend herausgeputzt werden. Die einstmals robuste Geländewagenmarke entwickelt sich immer mehr hin zum Boulevard-Posierer ohne die traditionellen Eigenschaften aufzugeben.



So gesehen hatte der burschikose Freelander bei Land Rover kaum noch eine Chance, als Einstiegsmodell der Marke zu fungieren und wurde im vergangenen Jahr durch den Discovery Sport abgelöst, der viele Range Rover-Gene in sich verbirgt und als ein Mix aus dem Topmodell Range Rover und dem Baby-Range Evoque vorfährt.

Ähnlichkeiten mit dem Range Rover Evoque

Die Front muss man sich zwei Mal anschauen, um der Unterschiede zwischen Evoque und Discovery Sport gewahr zu werden. Auch die Seitenansicht ist fast identisch – während beim Evoque die Dachlinie hinter der B-Säule sich absenkt, hält der kleine Disco die Linie, was sich dann auch auf den Sitzkomfort in der zweiten Reihe auswirkt.



Doch auch in der ersten Reihe ist genügend Platz vorhanden. Das Weiß der Glacier Windsor-Lederausstattung erinnert stark an das Ambiente des Range Rover. Und wie beim „Chef“ verströmt auch das Cockpit des Discovery Sport diese noble Wohlfühlatmosphäre – quasi als kleines Vorzimmer des Chefs.

Hohe Verweildauer im Land Rover Discovery Sport

© AG/Flehmer Und ebenso wie man nach langen Fahrten den Range Rover gar nicht verlassen mochte, so lädt auch der 4,60 Meter lange Disco Sport zum Verweilen ein – bei einem Radstand von 2,72 Metern bleiben auch die Mitfahrer in der zweiten Reihe länger sitzen. Bei den beiden Insassen einer optional bestellbaren dritten Sitzreihe sähe es wohl anders aus. Ohne die Notsitze können zwischen 689 und 1698 Liter Gepäck verstaut werden.



Das Fahrwerk, das auch für die Fahrten im Gelände ausgelegt ist (und bei Land Rover bedeutet Gelände auch wirklich Gelände), verwandelt den Allradler in eine Sänfte, die Bodenunebenheiten im Vorbeifahren ausbügelt. Die stufenlose Dämpfereinstellung findet die richtigen Lösungen für unwegsame Fahrten, die aber selbst mit Einsteiger eher selten begangen werden, auch wenn die Luxus-Variante mit Kameras das Umfeld des Fahrzeugs auf dem Monitor anzeigt.

Annehmlichkeiten zum Preis eines Freelander