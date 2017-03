Kia hat dem Picanto der dritten Generation sehr viel Schönheit verliehen. Auf das optimale Aggregat für den Kleinstwagen aus Korea muss allerdings noch gewartet werden.

Von Thomas Flehmer



Die Zahlenarithmetik lässt sich nicht verleugnen. Hinter dem Sportage und dem Ceed ist der Picanto der dritterfolgreichste Wagen von Kia. Mit knapp 7600 Neuzulassungen feierte im vergangenen Jahr die zweite Generation einen sehr erfolgreichen Abschied, bevor ab dem 1. April Auflage Nummer drei des Kleinstwagens in den Schaufenstern steht.



Und das aller guten Dinge drei sind, beweist allein schon der optische Auftritt des Neuen. Zwar führt der Picanto das Design des Vorgängers mit der für Kia typischen Tigernase fort, doch verkürzte Überhänge vorn und hinten sorgen für einen dynamischeren Auftritt. Vor allem in der Ausstattungsvariante GT Line verwandelt sich der Kleinstwagen in einen sportlichen City-Flitzer.

Doppeltes Endrohr für kleinen Kia Picanto

Dabei weichen die Nebelscheinwerfer großen Lufteinlässen an den Außenseiten der Front. LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten mit Diffusor und doppelten Endrohren sowie zarte Rallye-Streifen an den Seiten, Grill und Lufteinlässen gaukeln eine coole Spritzigkeit vor.



Im Innenraum dagegen geht es nüchterner zu. Hier empfängt Hartplastik die bis zu vier Personen, die auf dem auf 2,40 Metern Radstand genügen Raum vorfinden. Farblich abgesetzte Dekorelemente auf dem Armaturenbrett und in den Türverkleidungen könnten das Cockpit aufwerten, doch wurde darauf verzichtet.

Viele Komfortelemente für den Kia Picanto

© AG/Flehmer Die Instrumente sind gut ablesbar und übersichtlich angeordnet, die Sitze etwas zu weich gestaltet, was aber kaum ins Gewicht fällt, da die äußere Sportlichkeit auf keinen inneren Werten basiert und somit keine Gefahr besteht, Kurvenfahrten äußerst dynamisch anzugehen, um von den Sitzen zu rutschen. Je nach Ausstattung erfüllen dafür Apple Car Play und Android Auto an Bord sowie eine induktive Ladestation für das Smartphone und eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung die modernen Bedürfnisse der Insassen.



Neben der Ladestation ist auch ein beheizbares Lederlenkrad ist in diesem Segment ebenso nur selten vertreten wie ein autonomer Notbremsassistent oder eine verschiebbare Mittelarmlehne mit einem Staufach, was die Attraktivität des kleinsten Koreaner steigert. Hier hat sich der Picanto am eben erst vor kurzem neu aufgelegten Rio orientiert.

