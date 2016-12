Auch Jaguar ist in diesem Jahr in das Segment der noblen Geländegänger eingestiegen. Der F-Pace wirkt dabei nicht wie ein Sextaner, sondern präsentiert sich schon reif für die Abschlussprüfung.

Sogenannte Gewissheiten waren ja bei Lichte betrachtet noch nie viel wert. Aber was in diesem Jahr so alles zu Grabe getragen werden musste: “Der Brexit kommt nicht”, “Trump wird niemals Präsident” oder “Deutschland wird Europameister”.



Auch im automobilen Bereich hatten Fans diverser Marken einiges wegzustecken, Vierzylinder-Benzinmotoren bei Porsche etwa, vor allem aber SUVs von Alfa, Bentley und sogar Jaguar. Wobei, man hätte es ja zumindest im letzteren Fall ahnen können. Auch die Einführung von Dieselmotoren oder Kombis hatte man der Marke einst nicht zugetraut. Aber haben die Hersteller eine Wahl? Nicht wirklich, zu wichtig und lukrativ ist der Markt der Pseudo-Geländegänger einfach geworden.

Jaguar F-Pace kann Sport und Langstrecke

Nun also der F-Pace. Schon die Namensgebung verrät, dass die Briten das Augenmerk vor allem auf die dynamische Seite legen wollen. Denn das “F” soll ja auf jeden Fall eine zumindest sprachliche Brücke zum reinrassigen Sportwagen F-Type schlagen und “Pace” spricht – nun ja – eigentlich für sich. Das Design mit dem aufrecht stehenden Grill, der fließend-dynamischen Linienführung und sogar einem aggressiven, irgendwie spitz wirkenden Heck erfüllt schon mal die vom Modellnamen geschürten Erwartungen.



Umso größer ist die Überraschung, wenn man mit dem F-Pace einen ersten Ausritt unternimmt. Das SUV ist keinesfalls über Gebühr sportlich oder sogar hart abgestimmt, bietet vielmehr echten Langstreckenkomfort (2,87 Meter Radstand!) und dies ohne Luftfederung. Andererseits kann dieser Jaguar – ganz in der Markentradition – natürlich auch anders. Er fährt, geführt von einer präzisen Lenkung und dem effizient arbeitenden Allradantrieb, zackig um Kurven und der 300-PS-Diesel in unserem Testwagen ist sowieso über jeden Zweifel erhaben.



Trotz Alu-Bauweise ist der F-Pace in dieser Variante immerhin 1,9 Tonnen schwer, aber sowohl Sprintvermögen (6,2 s auf 100 km/h), als auch Endgeschwindigkeit (241 km/h) lassen nichts zu wünschen übrig. Die ZF-Achtgangautomatik unterstützt V6 und Fahrer fast immer optimal, wählt meist den richtigen Gang und verzichtet auf allzu sportliches Schaltverhalten. Was wir hier auf jeden Fall als Kompliment verstanden wissen wollen.

Mehr als großzügiges Raumangebot im Jaguar F-Pace

© Jaguar Zu dieser letztlich erfreulichen Alltagstauglichkeit passt auch das Raumangebot, was wir in Ermangelung eines passenderen Adjektivs einfach als “großzügig” bezeichnen wollen. Man sitzt hinten zu zweit grandios, selbst zu dritt noch okay, sicher auch dank der Rekordbreite von 1,94 Metern (ohne Außenspiegel). Was allerdings wiederum die Gesamtbreite inklusive Außenspiegel auf fast schon 2,20 Meter anwachsen lässt, für manchen Fahrer in der Autobahnbaustelle durchaus auch ein Alptraum. Dafür gibt es, anders als bei vielen anderen Modellen dieser Kategorie, einen wirklich großen, gut nutzbaren Kofferraum von 650 Litern Fassungsvermögen, durch Umlegen der Rückenlehnen auf über 1700 Liter erweiterbar.



Die größte Schwäche des F-Pace liegt nicht im Fahrzeug selbst begründet, sondern in der für Jaguar typischen, positiv ausgedrückt extravaganten Bedienung. Warum die Automatik per (langsamem) Drehknopf bedient werden muss, hat sich wohl noch keinem Fahrer erschlossen. Sie ist ein gutes Beispiel für einen Gag auf Kosten der Praktikabilität. Denn beim Rangieren und dem damit in manchen Fällen verbundenen mehrfachen Wechsel zwischen “D” und “R” nervt der Knopf einfach. Im Testwagen hakte er zudem, ließ sich zweimal aus “D” nicht auf “P” zurückführen, tat es aber nach Abschalten des Motors dann aber doch.

Eingewöhnungszeit für Navi und Co.