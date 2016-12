Mit der Wiederauferstehung des 124 Spider erzeugt Fiat im eigenen Portfolio harte Konkurrenz. Dabei punktet der offene Zweisitzer mit sehr viel Fahrfreude bei eher klein gewachsenen Insassen.

Der kleine, schon etwas in die Jahre gekommene Fiat 500 muss jetzt ganz stark sein: Seine Stellung als das Frauenauto der italienischen Marke ist in Gefahr. Die Bedrohung kommt nicht von außerhalb, sondern aus den eigenen Reihen. Der seit Anfang Juli und zu Preisen ab 23.990 Euro erhältliche Fiat 124 Spider schickt sich an, die Frauen-Versteher-Position einzunehmen.



Anders als der Cinquecento spielt der Spider nicht die „ach, wie süß“-Karte aus, sondern setzt beim ersten Kennenlernen auf seinen durchtrainierten Körper. Sein wohlgeformtes und muskulös gezeichnetes Blechkleid entspricht den klassischen Normen eines offenen Zweisitzers. Auch wenn das Fahrzeug mit einer Länge von 4,06 Metern kein Riese ist, riskiert frau doch gerne einen zweiten und dritten Blick auf seine lange Schnauze, die niedrige Dachlinie und das markante Hinterteil. Wenn wie bei unserem Testauto in der Lusso-Ausstattung (ab 26.490 Euro) noch schicke 17-Zoll-Leichtmetallfelgen die Augen erfreuen, umso besser. Dass der kleine Sportwagen eng mit dem Mazda MX-5 verwandt ist, sieht man ihm nur bedingt an.

140 PS für den leichten Fiat 124 Spider

Doch der rassige Italiener will nicht nur mit seiner Optik überzeugen. Unter der langen Motorhaube kommt ein 1,4-Liter-Benziner mit 103 kW/140 PS zum Einsatz. Anders als die japanischen Kollegen setzen die Fiat-Ingenieure nicht auf Saugmotoren, sondern auf Turbounterstützung. Und der kleine Turbo stellt schon bei zarten Gaspedaldruck sein Temperament unter Beweis.



Flankiert wird seine Lebhaftigkeit durch einen sonoren Sound, der bei der Lusso-Version der serienmäßigen Doppel-Auspuffanlage entweicht. Dabei macht der Spider nicht auf dicke Hose, verspricht also akustisch nicht, was er motorisch nicht halten kann. Im Gegenteil: Der Turbo hat leichtes Spiel – buchstäblich, es müssen ja auch nur 1125 Kilogramm Leergewicht in Bewegung gebracht werden.

Fiat 124 Spider verbreitet gute Laune bei Cabrio-Wetter

© Fiat So fühlen sich die 140 PS auch nach deutlich mehr Leistung an. Der Motor dreht willig hoch. Das knackige Sechsgang-Getriebe animiert zum Schalten, so dass die 240 Nm passgenau abgerufen werden können. Bei Schmuddelwetter mit viel Regen und Graupelschauern sowie nassem Laub auf den Straßen haben wir seine Kurvenräubereigenschaften, die unter anderem auf seinem Hinterradantrieb und niedrigem Schwerpunkt fußt, nur bedingt erfahren können.



In den wenigen trockenen Teststunden machte der Spider bei kurvigen Ausfahrten einfach nur gute Laune. Er liegt satt auf der Straße und so schnell lässt er sich und Fahrer nicht aus der Ruhe bringen. Auch der Blick auf die Tanknadel treibt den Puls nicht in die Höhe. Den Normwert von 6,4 Litern überboten wir zwar, aber 7,5 Liter gehen für ein solches Spaßmobil durchaus in Ordnung. Theoretisch schafft man auf der Autobahn die Spitzengeschwindigkeit von 217 km/h, in der Schlechtwetter-Praxis, haben wir auf das Erfahren der Höchstgeschwindigkeit verzichtet.



Apropos Regen: Das Verdeck zeigte sich von den Regengüssen unbeeindruckt. Es blieb immer dicht. Gerade bei schlechtem Wetter konnte seine einfache manuelle Bedienung punkten. Öffnen und Schließen erfolgt ganz traditionell per Hand. Einfach Entriegeln, Stoffmütze nach hinten werfen und dann ein kurzer Druck, um sie in ihrer Vertiefung zu fixieren. Und wenn es wieder anfängt zu tröpfeln? Das Schließen des Verdecks geschieht fast genauso schnell. So ließen sich die wenigen Sonnenscheinminuten unkompliziert nutzen.

Fiat 124 Spider eine enge Kiste