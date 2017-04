BMW hat die Vierer-Baureihe vier Jahre nach dem Marktstart überarbeitet. Während die Optik dezent verändert wurde, schärften die Ingenieure das Fahrwerk sehr viel spürbarer nach.

Von Axel F. Busse



Seit im Herbst 2013 aus dem 3er-Coupé die 4er-Serie von BMW wurde, haben sich die Kunden schnell mit der neuen Ziffern-Ordnung des bayerischen Herstellers angefreundet. Mehr als 400.000 Exemplare wurden von Zweitürer, Cabrio und Gran Coupé abgesetzt. Nun ist Zeit für eine Renovierung.



Die ausschließlich an deutschen Standorten gefertigte Baureihe steht in besonderer Weise für die dynamischen Qualitäten der Marke, weshalb man sich bei der Überarbeitung in erster Linie des Fahrwerks und der Motoren annahm. Die optischen Neuerungen halten sich wie bei vielen Facelifts in Grenzen. Auf der Straße wird man die aktuellsten Vertreter der Modellfamilie an neu gestalteten LED-Hauptscheinwerfern erkennen, die das bisherige Bi-Xenonlicht ablösen. Auch die Rückleuchten sind nunmehr in LED-Technik ausgeführt, ebenso die Nebelscheinwerfer. Überarbeitete Lufteinlässe und die neue Heckschürze setzen zusätzliche Akzente.











Lupenfunktion für Tacho und Drehzahlmesser

Das hochwertig und funktional gestaltete Cockpit erhält seine Neuerungen in erster Linie in kostenpflichtigen Optionen. Zum Beispiel bietet das Navigationssystem Professional eine bedienfreundliche Benutzeroberfläche mit großen Bedienfeldern in Kacheloptik auf dem senkrecht stehenden Touchscreen. Diese können frei angeordnet werden und zeigen die Inhalte der dahinter liegenden Menüs an. Das soll dem Nutzer eine noch intuitivere Handhabung ermöglichen.



Ebenfalls optional kommt bei der BMW 4er-Reihe das multifunktionale Instrumentendisplay zum Einsatz. Es zeichnet sich nicht nur durch unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten abhängig vom gewählten Fahrmodus aus, sondern auch durch eine Lupenfunktion für Tacho und Drehzahlmesser. Dadurch ist die jeweils geltende Ziffer optisch hervorgehoben, während die benachbarten Zahlen matter erscheinen.

Bekanntes Motorenprogramm

© BMW Drei Benzin- und drei Dieselvarianten bilden das Spektrum der verfügbaren Antriebe. Alle Motoren verfügen über die aktuelle Turbo-Technologie nebst Direkteinspritzung. Die Ottomotoren bilden ein Leistungsspektrum von 184 bis 326 PS und die Selbstzünder eine Banddbreite von 190 bis 313 PS ab. Nur das Gran Coupé ist als Modell 418d zusätzlich mit einem 150 PS-Diesel lieferbar. Für zwölf der insgesamt 31 verschiedenen Modellvarianten können die Kunden optional den Allradantrieb xDrive bestellen, nur der Topdiesel hat in Verbindung mit allen Karosserie-Ausführungen den Allradantrieb serienmäßig.



Bei den zwei- und viertürigen Coupés sah der Hersteller das größte Potenzial für eine Schärfung der Fahrdynamik. Der Fahrzeugschwerpunkt des Zweitürers sank gegenüber dem Vorgängermodell um stolze 40 Millimeter, womit es bereits den hauseigenen Motorsport-Fahrzeugen Konkurrenz machen dürfte. Eine breitere Spur gegenüber der 3er-Limousine, eine straffere Abstimmung, Eingriffe an Dämpfern und Lenkung versprechen einen spürbaren Dynamikgewinn. Auch wenn die vorherrschende Meinung davon ausgeht, dass schon der Vorgänger in diesem Bereich keine Defizite aufwies, so dürfte ein direkter Vergleich den Nutzen der Maßnahmen unterstreichen.

BMW 4er Cabrio eher zum Cruisen

© BMW In den USA, in Großbritannien und Deutschland hat der 4er seine Hauptmärkte, wobei in Europa das Nachfrage-Pendel zugunsten der Diesel ausschlägt. Ihre Fähigkeiten waren bei der Präsentation allerdings nicht zu prüfen, da ausschließlich Benziner für Fahrtests zur Verfügung standen. Das 4er Cabrio ist seinem Charakter nach eher ein Cruiser, weshalb man bei BMW der Ansicht war, das Fahrwerk in der bekannten Abstimmung zu belassen. Im Unterschied zum 2er- oder 6er-Cabrio bedient sich der 4er nicht eines Stoffverdecks, sondern

eines mehrteiligen Metall-Klappdachs.



Das hat Folgen: So ist die Verdeckkonstruktion bei den solchen Klappdächern insgesamt viel schwerer als bei Stoffhauben. Beim 4er Cabrio sind es alles in allem 230 Kilogramm. Das ist die Größenordnung eines V8-Motors. Werden sie vom Schwerpunkt des Autos weg bewegt, kann die Fahrstabilität leiden. Bedingt durch das Gewicht sind auch die Verwindungsreaktionen der Dachteile und der sie haltenden Mechanik größer, wenn das Fahrzeug über holperiges Pflaster gleitet oder eine geneigte Piste hinauf oder hinunter muss. Um bewegungsbedingte Fehlfunktionen ausschließen zu können, hat BMW die maximale Fahrgeschwindigkeit, bei der das Dach geöffnet oder geschlossen werden kann, auf 18 km/h begrenzt. Das ist zwar kaum mehr als ein gut trainierter Jogger erreicht, aber um etliches besser, als stoppen zu müssen, wenn das Dach zu bewegt werden soll.

4er BMW ab knapp 40.000 Euro