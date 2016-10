Audi hat dem neuen R8 Coupé auch wieder einen offenen Spyder zur Seite gestellt. Die Zeichen für den Supersportwagen stehen zwar auf Abschied, dieser wird aber regelrecht zelebriert.

Von Thomas Flehmer



540 PS und eine Beschleunigung in 3,6 Sekunden - so macht Abschied nehmen Spaß. „Der R8 ist wahrscheinlich das letzte Auto, das ein Sportwagen alter Schule ist“, sagt Stephan Winkelmann, Chef von Audi Sport, über den R8 Spyder V10, den die sportliche Audi-Tochter im November auf den Markt bringt.



Grund für den bevorstehenden Abschied ist der Saugmotor, der den Hobbysportlern dank seiner kontinuierlich schnell entfaltenden Kraft die Mundwinkel anheben lässt. Der große Hubraum von 5,2 Litern, der den zehn Zylindern zur Verfügung steht, bereitet dem Saugmotorenkonzept laut Winkelmann „in einigen Regionen der Welt ebenso Nachteile wie der CO2-Ausstoß.“ Der Turbomotor scheint auch bei der Speerspitze der kürzlich umbenannten Quattro GmbH nicht Halt zu machen.

Theoretische Effizienz des Audi R8 Spyder

Zwar verfügt der neu offene Supersportwagen über eine duale Einspritzung, mit der die Sportlichkeit zugleich angehoben, der Verbrauch gesenkt wird. Und auch Stopp-Start-System, Zylinderabschaltung und das so genannte Segeln helfen bei der Verbrauchsminderung, die sich bei 11,7 Litern einpendeln soll.



Was natürlich ein rein theoretischer Wert ist. Denn der Sauger macht von dem Beginn an Freude, nachdem der auf dem Lenkrad befindliche Startknopf gedrückt wurde. Ein sportliches Röhren trägt der hinter den beiden Insassen befindliche Mittelmotor in Richtung Heck. Bei der schnellen Beschleunigung röhrt und sprotzelt der Zehnzylinder und schickt Fahrer und Beifahrer dank ins Innern dringender Vibrationen gedanklich auf eine Rennstrecke. Wird dann noch die für 1800 Euro befindliche Auspufftaste geordert, scheinen die Träume fast wahr zu werden.



Audi R8 Spyder in 11,6 Sekunden auf 200 km/h

© Audi 11,6 Sekunden dauert es, bis der 1,7 Tonner Tempo 200 erreicht hat, bei 318 km/h endet die Träumerei – wer Platz und die geeigneten Strecken dafür hat. Wer nicht die physikalischen Grenzen überschreitet, dem bereitet der Allradler kontinuierliche Freude nicht nur auf der Gerade, sondern vor allem in Kurven und dem Herausbeschleunigen danach.



Doch auch zum Cruisen eignet sich der 4,33 Meter lange und nur 1,25 Meter hohe Supersportler, der sich bis auf das Dach am im letzten Jahr vorgestellten Coupé orientiert. Vor allem dann, wenn nach 20 Sekunden bis Tempo 50 km/h das Verdeck sich geöffnet hat und Sonne und Wind die Insassen neben dem Auto an sich verwöhnen.

Audi R8 Spyder V10 ab 179.000 Euro