Im Zuge des Abgasskandals Dobrindt erwartet baldige Freigaben zur Nachbesserung

Lange hatte die Politik über eine Kaufprämie für Elektroautos diskutiert – dann kam sie. Doch beim Kunden kommt sie nicht an. Der sogenannte Umweltbonus ist bisher ein Flop.

Volkswagen wirbt an diesem Freitag in ganzseitigen Anzeigen damit, dass alle manipulierten Dieselfahrzeuge umgerüstet werden können. Doch das Kraftfahrt-Bundesamt hat noch gar nicht alle Freigaben erteilt.

Die VW-Tochter Financial Services hat den Park-Bezahldienst PayByPhone übernommen. Damit treibt der Konzern seinen Umbruch zum Mobilitätsdienstleister weiter voran. Zugleich kündigte der Autobauer an, allein in den kommenden drei Jahren 1000 IT-Experten einzustellen.