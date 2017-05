Marktanteil im April erhöht Dacia in Deutschland weiter auf der Erfolgsspur

Dacia hat auf dem deutschen Neuwagenmarkt auch den April mit einem zweistelligen Wachstum abgeschlossen. Zudem steht Mitte des Jahres ein besonderes Jubiläum in Deutschland an.

Dacia hat nach einem glänzenden März mit knapp 35 Prozent Wachstum mit einem weiteren zweistelligen Plus im April den Erfolgszug in Deutschland fortgesetzt. Während der deutsche Markt auch aufgrund der Osterfeiertage und somit zwei fehlenden Verkaufstagen mit acht Prozent im Minus lag, wurden 5269 Modelle der Renault-Tochter neu zugelassen, was einem Wachstum von 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.



„Wir sind mit Dacia weiter erfolgreich unterwegs und freuen uns über das gute April-Ergebnis“, sagte Uwe Hochgeschurtz, Geschäftsführer von Renault Deutschland, „in den nächsten Monaten wollen wir die positive Entwicklung mit unserer aufgefrischten Modellpalette fortsetzen.“

Dacia wächst in vier Monaten um 31,1 Prozent

Der Deutschland-Chef blickt optimistisch auf den weiteren Verlauf, da die ersten vier Monate sehr gut absolviert wurden. „Wenn der Start ins neue Jahr gelingt, schließt sich zumeist auch ein gutes Jahr an“, hatte Hochgeschurtz im Interview mit der Autogazette vor kurzem gesagt.



Und nach vier Monaten liegt die Marke mit 19.313 Verkäufen bei einem Wachstum über 31,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zugleich konnte der Marktanteil weiter erhöht werden. Während im April 1,8 Prozent verzeichnet wurden, konnte der Marktanteil nach 1,6 Prozent im März nun auf 1,7 Prozent erhöht werden. Dacia liegt damit beim Marktanteil auf Augenhöhe mit Kia oder Citroen.

Dacia knackt die halbe Million

Und ein weiterer Höhepunkt folgt laut Hochgeschurtz für Dacia Deutschland. „Voraussichtlich zur Jahresmitte werden wir die Marke von einer halben Million in Deutschland verkauften Fahrzeugen seit der Dacia Markteinführung erreichen."



Der erste Dacia wurde 2005 in den Markt eingeführt. Wurde der Logan noch als Billigheimer belächelt, hat sich Dacia mit Sandero, Duster, Lodgy oder Dokker etabliert. Über 50.000 Einheiten wurden im vergangenen Jahr in Deutschland zugelassen, derzeit befindet sich die Marke in Richtung 60.000 Einheiten. (AG/TF)