Erstes Quartal Dacia forciert Wachstum der Renault Gruppe

Dacia hat mit einem starken ersten Quartal das Wachstum der Renault-Gruppe stark unterstützt. Im März feierte der Importeur somit den besten Marktanteil seit 14 Jahren.

Mit einem glänzenden ersten Quartal ist Dacia in Deutschland in das neue Jahr gestartet. 14.578 neu zugelassene Pkw und leichte Nutzfahrzeuge entsprechen einem Wachstum von 34,7 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2016, als 10.824 Einheiten neu zugelassen wurden.



Einen großen Sprung machte die Marke auch beim Marktanteil. Lag dieser vor Jahresfrist bei 1,27 Prozent, so wird Dacia nun mit glatten 1,6 Prozent gelistet. Die Verkäufe teilen sich auf in 14.044 Pkw (plus 35,2 Prozent) und 534 leichte Nutzfahrzeuge (plus 22,5 Prozent).

Junge Modellpalette fördert Wachstum

Das starke Wachstum verhalf auch der gesamten Renault Gruppe zu einem neuen Bestwert seit 14 Jahren. Im März des Jahres 2003 betrug der Marktanteil 5,99 Prozent, in diesem März standen 5,62 Prozent nach dem ersten Quartal unterm Strich.



„Renault hat sein Wachstum auf dem deutschen Markt beschleunigt“, sagt Uwe Hochgeschurtz, Vorstandsvorsitzender von Renault Deutschland . „Wir haben zusammen mit unseren Händlern kräftig Tempo gemacht und sind viermal so stark gewachsen wie der Markt. Unsere junge Modellpalette kommt hervorragend an. Der gute Jahresauftakt stimmt uns zuversichtlich, im Gesamtjahr unsere Position weiter zu verbessern“, so Hochgeschurtz weiter.

Hohe Erwartungen auf dem Dacia Logan MCV Stepway

Nach der Überarbeitung der Sandero- und Logan-Baureihen soll der auf dem Autosalon in Genf vorgestellte Logan MCV Stepway für weitere Positionsverbesserungen sorgen. Die Aussichten stehen gut, da gerade die auf offroad designten Stepway-Modelle sehr begehrt sind und der erhöhte Kombi auch von der Optik auf das Gelände gepolt ist. (AG/TF)