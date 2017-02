Weltpremiere in Genf Dacia verwandelt Logan MCV Stepway in Crossover

Eine Dachreling reicht nicht mehr aus. Dacia hievt den Logan MCV Stepway mit mehr Bodenfreiheit und geländegängiger Optik in das Segment der Crossover.

Dacia führt den Logan MCV als Stepway-Variante in das Segment der Crossover. Zeichnete früher die Dachreling ein Modell der rumänischen Renault-Tochter als Stepway-Variante aus, so fährt der eigentliche Kombi mit einer erhöhten Bodenfreiheit von 50 Millimetern sowie optischen SUV-Elementen vor.



Neben dem Logan MCV Stepway, der auf dem Autosalon in Genf in der Halle 2 enthüllt wird, zeigt Dacia zudem die erst vor kurzem aktualisierte Modellpalette sowie alle Stepway-Modelle. Eine neue Sonderedition des Duster komplettiert den Stand in der Schweizer Metropole.

Dacia Logan MCV Stepway im SUV-Look

Hauptakteur in Genf ist aber der neue Logan MCV Stepway, der die neue Marken-DNA von Dacia aufgreift. Dazu gehören der Kühlergrill in Wabenoptik samt neuer Lichtsignatur. Darüber hinaus soll die zweifarbige Frontschürze ebenso für SUV-Atmosphäre sorgen wie die Nebelleuchten, Seitenschweller und Radlaufverbreiterungen in Schwarz sowie die Gestaltung des Hecks.



Damit die Fahrer und Beifahrer auch wissen, in welches Auto sie einsteigen, befindet sich ein in Chrom gehaltener Stepway-Schriftzug auf den beiden vorderen Türen. Der Einstieg gestaltet sich sehr bequem, da die Bodenfreiheit nun 17,4 Zentimeter beträgt und so eine gewisse Geländegängigkeit vorgibt.

Üppige Platzverhältnisse im Dacia Logan MCV Stepway

© Dacia Im Innern macht sich dank der Bodenfreiheit auch die erhöhte Sitzposition bemerkbar. Das Cockpit richtet sich nach dem Sandero Stepway, der die neue Ausrichtung Ende des vergangenen Jahres eröffnete. Dabei sind die Fensterheber in die Türverkleidungen gewandert, Berganfahrhilfe, Rückfahrkamera und akustische Einparkhilfe schützen vor unnötigen Kratzern.



Die erhöhte Kombi-Variante punktet dabei weiterhin mit üppigen Platzverhältnissen. Fünf Personen müssen sich nicht einengen und das Kofferraumvolumen mit 573 Litern zählt zu den größten der Fahrzeugklasse.

Zwei Motoren für Dacia Logan MCV Stepway zur Auswahl

Ein Benziner sowie ein Diesel mit jeweils 90 PS stehen zur Auswahl. Während der 0,9 Liter kleine Dreizylinder TCe 90 5,1 Liter Super auf 100 Kilometern verbraucht, begnügt sich der 1.5 dCi 90 mit 3,9 Litern Diesel. Im Laufe der Zeit wird dann noch der Turbobenziner als Flüssiggas-Variante das Angebot erweitern. Ein Allradantrieb ist dagegen nicht verfügbar.



Neu an Bord ist das so genannte Energy Smart Management, das die Bewegungsenergie beim Bremsen und im Schubbetrieb als elektrische Energie in der Batterie speichert und bei Bedarf wieder abruft, sodass ein wenig Kraftstoff eingespart wird.



Neben dem manuellen Fünfganggetriebe kann auch das automatisierte Getriebe Easy-R mit ebenfalls fünf Gängen geordert werden. Zu Preisen machte Dacia noch keine Angaben. Der Aufpreis für die Stepway-Variante lag bisher um die 3000 Euro. (AG/TF)