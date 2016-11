Üppige Ausstattung für Sondermodell Citroen präpariert Cactus: W wie Winter

Citroen stimmt sich auf den Winter ein. Beim Cactus W sollte man sich aber auf einem verschneiten Parkplatz immer den Standort des Sondermodells merken.

Citroen bietet ab sofort den C4 Cactus als Sondermodell W an, der neben einer auffälligen Optik außerdem noch eine üppige Ausstattung bietet.



Beim Außenstyling setzt Citroen auf eine weiß-graue Farbgebung. Neben der Karosserielackierung Perlmutt-Metallic sind auch Dachreling und Spiegelkappen in Weiß gehalten. Die Airbumbs in den Flanken in Hellgrau heben sich nur dezent von der Außenfarbe ab. Gleiches gilt für die 17-Zoll-Alus mit weißen Farbakzenten.

Citroen Cactus W basiert auf Ausstattungsniveau Shine

Die Ausstattung der Sonderversion basiert auf dem gehobenen Ausstattungsniveau Shine. Zusätzlich hat der C4 Cactus W noch eine Rückfahrkamera in Kombination mit Parkpiepsern vorne und hinten an Bord.



Bei den Antrieben stehen ein Benziner mit 81 kW/110 PS sowie ein Diesel mit 73 kW/99 PS zur Wahl. Preise starten bei rund 21.500 Euro. In der Standardversion verlangt Citroen für den C4 Cactus Shine rund 20.800 Euro. (SP-X)