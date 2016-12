Mit Gewinnspiel Carrera Go Plus fährt untern Weihnachtsbaum

Carrera hat sein Rennbahnsystem für Einsteiger um mehrere Funktionen bis hin zur eigenen App erweitert. Mit etwas Glück können junge Rennfahrer ab sechs Jahren zu Weihnachten Carrera Go Plus selbst ausprobieren, da Carrera und Autogazette.de ein Rennset verlosen.

Carrera erweitert den Spannungsrahmen für junge Rennfahrer. Die Rennbahnexperten aus Salzburg sorgen mit einer Systemerweiterung des Einstiegssets Carrera Go zu Carrera Go Plus für mehr Spannung auf dem Kurs.



Dank einer neuen Anschlussschiene mit verschiedenen Rennmodi können die jungen Piloten ab sechs Jahren nicht nur die klassischen Runden drehen, sondern auch Verfolgungsjagden starten. Die Anschlussschiene bringt dabei per Lautsprecher Rennatmosphäre ins Kinderzimmer.

Zum Tanken an die Box

Die Basisbahn selbst ist dank einer guten Montage- und Betriebsanleitung schnell aufgebaut und nimmt trotz Steilkurve und Looping lediglich 2,15 in der Länge und 1,28 Meter in der Breite ein. Dank der neuen Anschlussschiene können die Rennen auf 20 oder 30 Runden eingestellt werden. Bei den Fahrzeugen im Maßstab 1:43 ist nicht jeder Bolide ein Volltreffer und müsste vorne etwas beschwert werden, damit der Abgang in den Kurven nicht allzu schnell erfolgt. Ansonsten bewegen sich die Rennwagen gewohnt flink über den kleinen Kurs, vor allem dann, wenn die Turbotast gedrückt wird.



Diese sollte aber nur sparsam vor dem Looping eingesetzt werden, da sonst die folgende Kurve nicht mehr regelgerecht genommen werden kann und der Bolide in die Leitplanken steuert. Auch vor der Steilkurve sollte die Taste nicht gedrückt werden, da der Wagen sich sich sonst zeitweise in ein Flugzeug verwandelt und die Rundenzeit dann etwas länger andauert.



Per Zufallsgenerator müssen die Rennwagen eine Pause am Pitstop einlegen. Dort werden dann virtuell Räder gewechselt oder Öl nachgefüllt. Während der Service-Zeit ist die Schiene ohne Strom. Erst wenn ein Go ertönt, ist die Strecke wieder freigegeben.



Interessant ist auch die Verfolgungsjagd, bei der das zweite Auto zeitversetzt startet und das erste Auto einholen muss. Falls kein Rennpartner zur Verfügung steht, kann über die Carrera Go-App zudem die 1-Player-Challenge gestartet werden, mit der der Pilot quasi gegen sich selbst antritt. Wem die Basisversion nicht ausreicht, kann seine Bahn mit allen Carrera Go-Schienen erweitern, die mit Carrera Go Plus kompatibel ist.

Gewinnspiel läuft bis zum 19. Dezember

Um kurz nach der Bescherung die Boliden über den Rennkurs zu pilotieren, verlost Autogazette.de gemeinsam mit Carrera ein Carrera Go Plus-Rennbahnsystem. Um an unserem Gewinnspiel teilnehmen und den Grill gewinnen zu können, müssen Sie bis zum 19. Dezember ein Freund der Autogazette auf Facebook werden. Hier geht es zur Facebook-Seite der Autogazette. Wenn Sie ein Freund der Autogazette geworden sind, schicken Sie bitte eine Mail mit der Betreffzeile "Carrera Go Plus-Gewinnspiel" und Ihren Kontaktdaten (Name, Anschrift, eMail, Geburtsdatum) an auto@autogazette.de. Anschließend heißt es dann Daumen drücken.



Die Kontaktdaten der Teilnehmer an diesem Gewinnspiel werden nicht an Dritte weitergeben; wir geben ausschließlich die personenbegozenen Daten des Gewinners weiter, die von unserem Partner zur Übergabe des Gewinns benötigt werden. Die übermittelten Kontaktdaten der anderen Teilnehmer werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Das Mindestalter zur Teilnahme am Gewinnspiel beträgt 18 Jahre.



Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzbestimmungen. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel stimmen Sie diesen Datenschutzbestimmungen und den genannten Teilnahmebedingungen zu und erlauben die vorübergehende Speicherung Ihrer Daten und im Falle des Gewinners die Weitergabe. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Teilnahmeschluss ist der 19. Dezember 2016. Der Gewinner des Rennsets wird durch Losentscheid ermittelt. (AG)