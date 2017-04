Zweistelliger Zuwachs im März BMW Motorrad steigert Absatz deutlich

Die Motorradsparte von BMW befindet sich auf Wachstumskurs. Die Münchner konnten im März die weltweiten Auslieferungen um fast elf Prozent steigern. Einen neuen Bestwert gab es auch im ersten Quartal.

Die Motorradsparte von BMW befindet sich unverändert auf Wachstumskurs. So konnten die Münchner im Vormonat die weltweiten Auslieferungen an Motorrädern und Maxi-Scootern mit 18.265 Einheiten um 10,9 Prozent steigern, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Einen neuen Bestwert gab es auch im ersten Quartal: Hier lagen die Auslieferungen mit 35.636 Einheiten mit 5,5 Prozent im Plus.



„Das aktuelle Produktangebot mit den vielen neuen Modellen kommt bei unseren Kunden sehr gut an. Das spiegelt auch der kräftige Auftragseingang wider. Besonders freue ich mich über das Rekordergebnis im März mit einem Plus von fast 11 Prozent gegenüber dem auch schon starken März des Vorjahres“, sagte Vertriebschef Heiner Faust.



China mit hoher Steigerung

Besonders gut lief es für die Münchner in den ersten drei Monaten des Jahres in Europa, Mittel- und Südamerika (3890 Einheiten/2,8 Prozent) und in China, wo man mit fast 1300 Einheiten einen Zuwachs von über 52 Prozent erzielen konnte. Stärkster Einzelmarkt der Marke bleibt nach wie vor Deutschland. Hier wurden 5824 Maschinen (+2,8 Prozent) abgesetzt.



Nach wie vor das am stärksten nachgefragte Modell bleibt die Reiseenduro BMW R 1200 GS und ihr Schwestermodell Adventure. Im bisherigen Jahresverlauf wurden von dieser Maschine 12.361 Einheiten abgesetzt- Dahinter folgen die BMW R 1200 RT (2271 Einheiten) sowie die BMW F 700 GS (2257 Eh). In diesem Jahr erwartet der Vertriebschef angesichts von 14 Neuheiten beziehungsweise Modellüberarbeitungen erneut ein Rekordjahr. So wächst allein die R nineT-Familie in diesem Jahr auf fünf Modelle an und mit der BMW G 310 R wird der G 310 GS ist man neuerdings auch unterhalb der 500 ccm mit zwei Maschinen vertreten. (AG/FM)