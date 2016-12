Beim Gebrauchtwagenkauf Digitaler App-Check gegen Tachomanipulation

Tachomanipulationen werden beim Gebrauchtwagenkauf recht häufig angewendet. Mit Hilfe einer Computer-Analyse per App kann der Betrug entlarvt werden.

Beim Gebrauchtwagenkauf ist stets Vorsicht geboten, denn Autos mit getürktem Tachostand sind keineswegs selten. Ein kritischer Blick auf den Zustand und die Fahrzeughistorie bringt auch nicht immer endgültige Sicherheit. Interessant scheint deshalb der digitale Check, den die Firma Carly aus München anbietet. Mit Hilfe dieser Computer-Analyse lassen sich manipulierte Tachostände entlarven.



Dabei macht sich Carly die Onboard-Diagnose der Fahrzeuge zunutze, über die moderne Autos in der Regel verfügen. Über einen OBD-Anschluss, der sich in der Regel links unterhalb vom Lenkrad befindet, kann man auf die Onboard-Diagnose zugreifen. Um zu überprüfen, ob ein Tachostand manipuliert wurde, muss man lediglich einen 30 bis 40 Euro teuren Dongle an den OBD anschließen und anschließend diesen mit einem Smartphone oder Tablet verbinden. Läuft auf dem Computer die entsprechende Carly-App, kann es losgehen.



App sucht nach Plausibilitätslücken

Der Gebrauchtwagen-Check von Carly sucht nach Plausibilitätslücken im Fahrzeugrechner. So werden Kilometerstände in der Regel in mehreren Speichern im Fahrzeug hinterlegt. Bei der klassischen Tachomanipulation wird hingegen meist nur der Stand des Kilometerzählers verändert. Sollte nun die Carly-Analyse beim Auslesen aller Tachostände Abweichungen feststellen, ist eine Manipulation wahrscheinlich.



Außerdem wird anhand der Fahrzeugbetriebsstunden und dem Kilometerstand eine Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet. Liegt diese beispielsweise bei 15 km/h, ist eine Tachomanipulation ebenfalls wahrscheinlich. Schließlich kann man mit dem Gebraucht-Check auch überprüfen, ob ein Fahrzeug materialschonend oder verschleißintensiv genutzt wurde.

Pro-Version erlaubt professionelle Fehleranalyse

Carly bietet den Gebrauchtwagen-Check derzeit für Fahrzeuge von BMW, Mini, Porsche und Mercedes an. Bei Mercedes wird hierfür die Service-Historie genutzt. Im Frühjahr 2017 soll der Gebrauchtwagen-Check zudem für die VAG-Gruppe verfügbar sein. Die Münchner bieten eine kostenlose Lite Version der Carly-App als Kompatibilitätscheck an, in ihr ist der Gebrauchtwagen-Check für alle oben genannten Marken mit einem Original Carly-Adapter kostenlos.



Wer die Carly-App mit allen unlimitierten Hauptfunktionen will, kann eine Pro-Version für 45 Euro erwerben. Diese Pro-Version erlaubt neben dem Gebrauchtwagen-Check unter anderem auch eine professionelle Fehleranalyse des Fahrzeugs, die es dem Laien ermöglicht, die Ursache für einen Fahrzeugdefekt selber zu finden, ohne dafür eine Werkstatt zu konsultieren. (SP-X)