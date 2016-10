Marktstart am 11. Februar 2017 Mehr Dynamik für den neuen 5er BMW

BMW fährt die siebte Generation des 5er BMW. Mit einer sportlicheren Ausrichtung, einem optimierten cW-Wert, sowie neuen Assistenzsystemen preisen die Münchner die neue Auflage als "die Business-Limousine schlechthin."

BMW geht die Business-Klasse noch sportlicher an: Wenn am 11. Februar 2017 die siebte Generation des 5er zu den Händlern kommt, soll er die Kunden durch besondere Dynamik überzeugen.



Die siebte Generation der BMW 5er Reihe weist den Weg in die Zukunft, wie wir sie mit unserer Strategie Number One > Next definiert haben. Technologieführerschaft, hochemotionale Produkte und Digitalisierung sind für uns maßgebliche Erfolgsfaktoren. Ich bin mir sicher, der neue BMW 5er setzt nicht nur technologisch neue Maßstäbe, sondern wird auch emotional begeistern. Er ist und bleibt die Business-Limousine schlechthin“, sagt BMW-Chef Harald Krüger.



Dafür haben die Entwickler das Gewicht der Limousine im besten Fall um 100 Kilogramm gedrückt, sie auf ein neues Fahrwerk gestellt, die Lenkung verändert und weiterentwickelte Motoren eingebaut. Zudem wurde die Aerodynamik optimiert. Der neue 5er kommt nun auf einen cW-Wert von 0,22. Form und Format der nun 4,94 Meter langen fünfsitzigen Limousine und 530 Litern Kofferraum ändern sich kaum. Die Preise beginnen zunächst bei 45.200 Euro für den 520d.



5er Touring und GT folgen im Somer

Zum Start gibt es den 5er mit zwei Benzinern und zwei Dieseln mit zwei oder drei Litern Hubraum, vier oder sechs Zylindern und 140 kW/190 PS bis 250 kW/340 PS. Selbst der 520d als langsamster 5er kommt damit auf 232 km/h. Alle anderen Modellvarianten schaffen 250 km/h. Die sparsamste Limousine verbraucht laut BMW 3,8 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 102 g/km.



Außerdem bietet BMW unmittelbar nach dem Generationswechsel auch eine Version mit Plug-in-Antrieb sowie den sportlich ausgelegten M550i mit einem 340 kW/462 PS starken V8-Motor. Später folgen unter der Haube noch der Achtzylinder der sportlichen Tochter M GmbH sowie weitere Benziner und Diesel, teilt der Hersteller mit. Als Karosserievarianten wird es wie bisher schon im Sommer 2017 den Kombi namens Touring und kurz darauf das Schrägheckmodell 5er GT geben.



BMW auf dem Weg zum automatisierten Fahren