Neue Front für Coupé und Cabrio BMW frischt 2er-Reihe auf

BMW hat das Coupé und das Cabrio der 2er-Baureihe einem Facelift unterzogen. Während optisch außen und innen Modifizierungen stattfanden, blieb das Aggregatsangebot unverändert.

Ab Juli 2017 bietet BMW Coupé und Cabrio der 2er-Reihe in aufgefrischten Varianten an. Vor allem an Außenoptik und dem Innenraum haben die Münchener Hand angelegt. Bei den Antrieben bleibt alles hingegen beim Alten.



Erkennbar sind die neuen 2er unter anderem an einer überarbeiteten Front, die vor allem durch nun stets serienmäßige und neu designte Bi-LED-Scheinwerfer auffällt. Alternativ kann der Kunde auch adaptive Voll-LED-Scheinwerfer bestellen. Zusammen mit den größeren Nieren im Kühlergrill und größeren Lufteinlässen in der Frontschürze sorgt die breitenbetontere Front für eine kraftvollere Präsenz. Drei neue Außenfarben und neue Leichtmetallräder runden die optischen Maßnahmen ab.

Neue Stoff- und Lederbezüge für 2er BMW

Der Arbeitsplatz im 2er wurde ebenfalls in Details modifiziert. So bildet das Dekorpaneel auf der rechten Seite des Armaturenbretts jetzt mit den zentralen Belüftungsdüsen eine optische Einheit. Zudem stehen neue Interieurleisten und neue Stoff- und Ledersitzbezüge zur Wahl.



Der 8,8-Zoll-Bildschirm des optionalen Infotainmentsystems Professional bietet auch eine Touchscreen-Funktion zusätzlich zum weiterhin vorhandenen iDrive-Controller in der Mittelkonsole.

Aufgefrischtes M-Aggregat