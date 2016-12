Seriennahe Studie in Detroit Audis neue Speerspitze der Q-Familie

Auf den Markt kommen wird der neue BMW 5er Anfang Februar. Seine Messepremiere feiert die Limousine Anfang Januar auf der Autoshow in Detroit. Dort steht dann auch das Topmodell der Baureihe.

Premiere in Detroit

Anfang kommenden Jahres gesellt sich zur E-Klassen-Familie von Mercedes eine neue Variante hinzu. Auf der Autoshow in Detroit wird das deutlich in die Länge gezogene Coupé enthüllt - und ein weiteres Familienmitglied steht schon in den Startlöchern.