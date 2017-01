Acht Millionen Antriebe in knapp 37 Jahren Audi feiert Quattro-Jubiläum

Im mexikanischen Werk in San José Chiapa ist der achtmillionste Audi Quattro vom Band gelaufen. Der seit 1980 verbaute Allradantrieb ist in mehr als 100 Modellvarianten erhältlich.

Audi begeht Allrad-Jubiläum. Im mexikanischen Werk San José Chiapa ist der achtmillionste Audi mit Quattro-Antrieb vom Band gelaufen. Das Jubiläumsauto ist ein granatroter Q5 2.0 TFSI quattro.



Der 1980 erstmals verbaute Allradantrieb, dem Rallye-Weltmeister Walter Röhrl mit seinen Titeln die Türen öffnete, ist mittlerweile in mehr als 100 Modellvarianten erhältlich, wie der Hersteller mitteilte. In fünf Modellen sowie in den S- und RS-Baureihen ist der Quattro serienmäßig verbaut.

Audi verfeinert Quattro mit Ultra-Technologie

Im Jahr 2015 haben 44 Prozent aller Audi-Kunden ein allradgetriebenes Fahrzeug erstanden. Besonders in den USA, Kanada, Russland und im Mittleren Osten sind die Quattros noch beliebter.



Trieb der Quattro bis vor kurzem alle vier noch permanent an, so verteilt Audi mit der neuen Ultra-Technologie die Kraft je nach Bedarf. So kann es vorkommen, dass in Situationen, in denen nicht die Kraft aller vier Räder benötigt wird, beim Audi nur die Vorderräder angetrieben werden, um somit auch an Kraftstoff einzusparen. (AG/TF)