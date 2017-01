Premiere bei den SUV-Coupés Audi mit Trio Infernale in Detroit

Audi lässt es auf der North American International Auto Show in Detroit krachen. Neben der Weltpremiere mit dem Q8 Concept verfügen auch die beiden anderen Modelle der VW-Tochter aus Ingolstadt über viele Pferdestärken.

Audi gibt sich in Detroit äußerst leistungsstark. Gleich drei im höheren PS-Bereich angesiedelte Modelle geben auf dem Stand auf der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit ihren Einstand.



Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Q8 Concept, mit dem Audi in das Segment der SUV-Coupés nachzieht, das BMW mit dem X6 vor gut neun Jahren gegründet hatte. Die Studie, die im kommenden Jahr zur Serienreife heranwachsen soll, gibt zudem einen Ausblick auf die neue Designsprache der VW-Tochter aus Ingolstadt.



In dem Showcar ist zugleich ein neues Bedienkonzept mit großen Touchscreens, ergänzt durch eine Ausbaustufe des Audi Virtual Cockpit und ein kontakt-analoges Head-up-Display, enthalten, wie Audi mitteilte. Angetrieben wird das Q8 Concept von einem Plug-in-Hybrid mit 330 kW/449 PS Systemleistung und 700 Nm Drehmoment. Permanenter Allradantrieb sowie Luftfederung und Keramik-Bremsscheiben sind immer mit an Bord.



Audi krönt Q5-Familie

Mit dem SQ5 TFSI krönt Audi die neue Generation des Q5. Der Turbo-aufgeladene Dreiliter-V6-Benziner kommt auf 260 kW/354 PS sowie 500 Newtonmeter Drehmoment, die bereits bei 1370 Kurbelwellenumdrehungen anliegen und den SQ5 innerhalb von 5,4 Sekunden auf Tempo katapultieren.



Auch hier darf der Quattro nicht fehlen. Verbunden mit der Achtstufen-tiptronic und dem optionalen Sportdifferenzial sowie der serienmäßige Dämpferregelung gestaltet sich der Ritt ins Gelände als komfortabler Ausflug. Auf Wunsch gibt es zudem eine Luftfederung. Zahlreiche S-spezifische Designmerkmale unterscheiden die ab Mitte 2017 erhältliche Topvariante vom Basismodell.

Audi S5 Cabrio mit 354 PS