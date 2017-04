Flaggschiff mit höherer Torsionssteifigkeit Audi A8: Vorsprung durch Leichtbau

Audi ist stolz auf seine Leichtbaukompetenz. Nun präsentiert die VW-Tochter die Karosserie seines neuen Flaggschiffs A8. Er kommt im Vergleich zum Vorgänger indes auf ein Mehrgewicht von 51 Kilogramm. Sieht so Vorsprung durch Leichtbau aus?

Von Frank Mertens



So sieht sie also aus, die neue Karosserie des Audi A8. Mit ihr will die VW-Tochter zeigen, dass sie beim Leichtbau den nächsten Innovationsschritt eingeleitet hat. So verwundert es nicht, dass die Rohkarosse an erster Stelle vor den Fahrzeugen steht, die die Leichtbaukompetenz der Ingolstädter Autobauers unterstreichen: da ist der Supersportwagen R8, der A2, die Studie des A8 aus dem Jahre 1993 und der niemals gebaute Avus Quattro. Sie alle verbindet das Thema Leichtbau durch Aluminium - und damit die Historie von Audi in diesem Bereich.



1994 debütierte der erste A8 mit ASF

Denn 1994 kam der erste Audi A8 mit dem so genannten Audi Space Frame (ASF) auf den Markt, die halb so viel Gewicht auf die Waage brachten wie die bis dahin bekannten Blech- und Stahlkarossen. Zwar gab es zuvor das erste vom damaligen stellvertretendem Audi-Vorstandschef Ferdinand Piech auf den Weg gebrachte Modell mit ASF schon 1987. "Doch damals war die Zeit noch nicht reif für ein solches Auto", sagt Heinrich Timm, der ehemalige Leiter des Audi Leichtbauzentrums. Entsprechend ging der Audi V8 nicht in Serie, dafür konnte ihn Timm fünf Jahre als Dienstfahrzeug nutzen, wie er bei der Vorstellung des neuen ASF für das in den Startlöchern stehende Flaggschiff der Ingolstädter in Neckarsulm sagte.

© AG/Mertens Zwischen diesem Audi des Jahres 1987 und dem des Jahres 2017 liegen 30 Jahre. Ein Zeitraum, der erahnen lässt, was von der vierten Generation des A8 an Innovationen zu erwarten ist. So werden im Vergleich zur dritten Generation des Flaggschiffs nicht nur zwei Materialien (Stahl und Alu), sondern gleich vier verwendet. So besteht der neue A8 zu 58 Prozent aus Alu, zu 30,5 Prozent aus Stahl, zu 0,5 Prozent aus Magnesium und zu einem Prozent aus Karbon. Das CFK kommt an Rückwand inklusiver der hinteren Ablage zum Einsatz. Direkt vor der Windschutzscheibe ist ein sogenannter Domträger aus Magnesium verbaut.



Mit einem Gewicht von 1,2 Kilogramm ist es gleich um 28 Prozent leichter als das zuvor verbaute Bauteil und sorgt zudem auch durch die neue Formgebung für eine höhere Steifigkeit und im Falle eines Crashs für mehr Sicherheit. Im Zusammenspiel dieser Materialien bringt es die Karosserie des neuen A8 auf ein Gewicht von 282 Kilogramm. Experten lässt das aufhorchen. Denn damit ist der neue A8 gleich um 51 Kilogramm schwerer als der Vorgänger. Wo, bitteschön, ist da der Vorsprung durch Leichtbau?



Gestiegene Sicherheitsanforderungen