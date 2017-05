Neue Basis für das SUV Alfa Romeo Stelvio erhält neuen Einstiegsdiesel

Alfa Romeo bietet für den neuen Stelvio nun auch einen Einstiegsdiesel an. Mit dem neuen Basis-Aggregat rutscht das SUV preislich unter die 40.000 Euro-Grenze.

Alfa Romeo füllt das Antriebsangebot für sein SUV-Modell Stelvio mit einen neuen Einstiegsdiesel auf. Der 2,2-Liter-Vierzylinder kommt auf 110 kW/150 PS und ist mit Achtstufenautomatik sowie Hinterradantrieb kombiniert.



Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 4,7 Litern an. Die Preisliste startet bei 39.750 Euro. Damit rutscht der Audi Q5-Konkurrent erstmals unter die 40.000-Euro-Grenze.

Die neue Motorvariante siedelt sich unterhalb des bisherigen Basis-Selbstzünders mit 132 kW/180 PS an. Den 2,2-Liter-Motor gibt es nun außer mit Hinterradantrieb auch in einer Allradausführung, die mit 46.800 Euro in der Preisliste steht.



Bislang war nur der 154 kW/201 PS starke Top-Diesel mit der bei den Italienern Q4 genannten 4WD-Technik zu haben. (SP-X)