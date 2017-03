Kooperation von Italdesign und Airbus Beim Flugauto Pop.up kommt die Drohne auf Bestellung

Ein zweiter Blick lohnt. Wer in diesen Tagen den Autosalon Genf besucht, der sollte sich Zeit für den Stand von Italdesign nehmen. Denn hier wird mit dem Pop-up ein in Kooperation mit Airbus entstandenes Flugauto bestaunen.

Der Stand von Italdesign auf dem Genfer Autosalon liegt gegenüber dem von VW und Skoda. Er ist bei weitem nicht so groß wie der der beiden Autobauber, aber das, was dort gezeigt wird, ist nicht minder interessant. Es ist ein in Zusammenarbeit mit dem Flugzeugbauer Airbus entstandenes Flugauto.



Dabei schweben die Rotoren über dem Pop.up genannten Fahrzeug, das da auf Messestand von Italdesign steht. Man muss schon genau hinschauen, um zu erkennen, dass sich ein Verweilen lohnt. Denn hier steht möglicherweise die Zukunft der Mobilität. Denn zusammen mit Airbus hat die Audi-Tochter ein Flugauto vorgestellt.



Dass sie sich mit der Zukunft auskennt, hat die italienische Kreativ-Agentur schon Anfang der 80er bewiesen: Aus Giugiaros Feder stammte der DeLorean DMC-12, der bekanntlich durch die Zeit reisen konnte. Zugegeben, der Flux-Kompensator hat es bislang nicht in die Serie geschafft, und wird wohl auch noch lange auf seine Erfindung warten müssen. Doch das heißt nicht, dass das auf dem Genfer Autosalon gezeigte Flugauto Pop.up nur eine Fiktion ist, die wieder in der Schublade verschwindet. Ganz im Gegenteil. "Wenn man das städtische Fahrzeug der Zukunft entwickeln möchte, kann das herkömmliche Auto nicht mehr die alleinige Lösung für Metropolen sein", erklärt Italdesign-Chef Jörg Astalosch.



Platz für zwei

Herzstück des neuen Mobilitätskonzepts ist eine Passagierkapsel, die optisch irgendwo zwischen Smart, Renault Twizzy und BMW i3 einzuordnen ist und Platz für zwei Reisegäste hat. Prinzipiell sitzt die rundum verglaste Kapsel auf einem Bodenmodul mit vier Rädern und Elektroantrieb, und rollt über die Straße. Allerdings ohne Lenkrad oder Pedale – das per App bestellte Fahrzeug holt seine Gäste alleine ab und bringt sie völlig autonom ans Ziel. Um dort möglichst schnell hinzukommen, bedient sich Pop.up aber nicht nur der Straße, sondern auch der dritten Dimension.



Heißt konkret: Wenn der Computer feststellt, dass der Weg durch die Luft die bessere Wahl ist – zum Beispiel, weil auf der Strecke ein Stau zu erwarten ist – ruft er eine überdimensionierte Drohne mit acht gegenläufigen Rotoren. Die aus Kohlefasern gefertigte Kapsel wird von der Bodeneinheit gelöst, an die Drohne angedockt und schon geht die Reise in einigen Metern Höhe weiter, natürlich auch hier völlig selbstpilotiert. Die beiden Fahr-Flug-Gäste können sich zurücklehnen, den Ausblick genießen oder sich auf der Windschutzscheibe Informationen zur Reiseroute und mehr einblenden lassen.

Drohnen kehren zurück zur Basis