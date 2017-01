Staubilanz des ADAC Täglich bundesweit 1901 Staus

Die Autofahrer haben im vergangenen Jahr so günstig wie vor sieben Jahren getankt. Allerdings scheint der Preis im Dezember eine Trendwende einzuleiten.

Leuchtende Lacke bleiben seit der Jahrtausendwende in der Spraydose. Drei Viertel aller Autos in Deutschland fahren in Silber, Schwarz oder Weiß vor.