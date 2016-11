Kaum Baustellen Freie Fahrt ins Wochenende

Am Wochenende kommt es kaum zu Staus.

Auf den Autobahnen wird es am kommenden Wochenende so gut wie kaum zu Staus kommen. Der Verkehr wird nach der ADAC-Stauprognose von Freitag bis Sonntag weitgehend ruhig und störungsfrei fließen. Selbst Baustellen werden kaum zu größeren Beeinträchtigungen beitragen. Allerdings könnte ein Wintereinbruch für vereinzelte Störungen auf den Fernstraßen sorgen. Autofahrer sollten zu dieser Jahreszeit zudem generell mit plötzlich auftretenden Nebelfeldern, überfrierender Nässe oder Schnee zu rechnen, so der Automobilclub. Das sind die staureichsten Fernstraßen:



A 1 Köln - Dortmund und Osnabrück – Bremen

A 2 Dortmund – Hannover

A 3 Nürnberg - Frankfurt - Köln – Oberhausen

A 5 Karlsruhe – Heidelberg

A 7 Ulm - Würzburg und Hannover - Hamburg – Flensburg

A 8 München - Stuttgart

A 9 Halle/Leipzig - Berlin

A10 Südlicher Berliner Ring

A 14 Magdeburg - Halle

A 24 Schwerin - Pritzwalk

A 31 Gronau - Oberhausen und Meppen - Leer - Emden

A 45 Hagen - Gießen

A 61 Hockenheim - Speyer und Koblenz - Mönchengladbach

A 72 Hof - Chemnitz

A 93 Kufstein - Inntaldreieck

A 99 Umfahrung München



(AG)