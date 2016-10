Auswertung des ADAC Norddeutsche tanken am günstigsten

Autofahrer in Schleswig-Holstein tanken bundesweit am günstigsten. So kostet der Liter Super E10 im Durchschnitt 1,30 Euro. Diesel ist mit 1,119 Euro in Hamburg am billigsten, ergab eine Auswertung des ADAC.

Autofahrer in Norddeutschland müssen für die Fahrt an die Tankstelle am wenigsten bezahlen. Wie eine aktuelle Auswertung der Kraftstoffpreise des ADAC in 16 Bundesländern ergab, müssen Autofahrer in Schleswig-Holstein und Hamburg derzeit für ihre Tankfüllungen deutschlandweit am wenigsten bezahlen.



So kostet in Schleswig-Holstein ein Liter Super E10 im Mittel 1,300 Euro. Das ist weniger als in den übrigen Bundesländern. In Hamburg haben Autofahrer beim Diesel mit einem Durchschnittspreis von 1,119 Euro je Liter die Nase vorn und tanken damit im bundesweiten Mittel am günstigsten.



Unerfreulich ist dagegen die Fahrt für Brandenburger an die Tankstelle. Sie müssen für den Liter Super E10 derzeit 1,332 Euro zahlen. Das sind 3,2 Cent mehr als in Schleswig-Holstein. Beim Diesel ist Bremen Schlusslicht. Hier müssen die Autofahrer 1,152 Euro für den Liter bezahlen. Das bedeutet einen Preisunterschied von 3,3 Cent im Vergleich zu Hamburg. Auch im Süden tankt man vergleichsweise teuer: So muss in Baden-Württemberg für Super E10 ein Preis von 1,325 Euro pro Liter bezahlt werden; Diesel kostet hier 1,150 Euro.



Der Automobilclub weist auf das Sparpotenzial beim Tanken hin: „Wer etwa die Tankstelle spätnachmittags oder in den frühen Abendstunden ansteuert, tankt im Schnitt gut 10 Cent günstiger als morgens“, so der ADAC. Für seine Auswertung hat der ADAC die Preise am gestrigen Freitag um 11 Uhr aller rund 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet. (AG/FM)