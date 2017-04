Volle Straßen am Wochenende Stau-Chaos bleibt trotz Start der Osterferien aus

Der Start in die Osterferien wird ohne Stauchaos beginnen. Zwar erwartet der ADAC für das Wochenende starken Verkehr auf den Autobahnen, aber der ganz große Stillstand ist nicht zu erwarten.

Mit dem Start der Osterferien in zwölf Bundesländern und einiger Nachbarländern wird der Verkehr auf den Autobahnen spürbar zunehmen. Doch ein Stauchaos ist laut der ADAC-Stauprognose nicht zu erwarten, wie der Automobilclub am Montag mitteilte. So schließen die Schulen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Saarland sowie in Dänemark, Luxemburg, Norwegen und Österreich. In Hessen startet man sogar schon in die zweite Ferienwoche.



Ab dem kommenden Freitag kann es rund um die Ballungszentren und am Samstag auf den Fernstrecken in Richtung Alpen zu den ersten größeren Behinderungen kommen. Der ADAC erwartet bei schönem Wetter zudem auch auf den Strecken zu den Küsten vor allem am Samstag zähfließenden Verkehr. Auf diesen Strecken dürfte es voll werden.



Großräume Berlin, Köln, Hamburg, München

A 1 Hamburg - Bremen - Dortmund – Köln

A 1/A 3 /A 4 Kölner Ring

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund

A 3 Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München



Wenn Sie möglichst entspannt an Ihr Ziel kommen wollen, sollten Sie den Staumelder der Autogazette vor und während der Fahrt in den Urlaub oder ins Wochenende nutzen. Er funktioniert natürlich auch auf jedem mobilen Endgerät. (AG/FM)