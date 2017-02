Zu den Exoten des diesjährigen Genfer Automobilsalon Anfang März wird erneut das Schweizer Start-up nano Flowcell gehören, das auch dieses Mal einen neuen Quant-Prototyp vorstellt, der mit behaupteten Superlativen im Bereich alternativer Elektroantriebe Furore machen will.

Wie in den Jahren zuvor wird die nanoFlowcell Holding wieder zu den Ausstellern auf dem Genfer Automobilsalon gehören. Das umstrittene Schweizer Start-up, das mit seiner alternativen "Flusscell-Technologie" elektrische Reichweiten von 1000 Kilometern anvisiert, will in Genf den QUANT 48VOLT vorstellen. In dem sportlichen Elektroauto ist nach Unternehmensangaben erstmals der neue 48-Volt-Niedervoltantrieb der Firma verbaut.



Rennwagenparameter

Nach Unternehmensangaben besitzt der ausgestellte Prototyp rennwagentaugliche Leistungsparameter. Mit Allradantrieb und 760 PS geht es demnach aus dem Stand in 2,4 Sekunden auf Tempo 100 und in der Spitze bis auf 300 km/h. Als Reichweite des Boliden teilt nanoFlowcell eine Distanz von über 1.000 Kilometer mit.



Experten bezweifeln die behaupteten Parameter der Technologie immer wieder. Gleichwohl hatte sich die Firma im vergangenen Jahr erstmals für den Test mehrerer Autozeitschriften bereitgefunden. (AG)